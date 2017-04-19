Минэнерго инициировало запрет экспорта из РФ энергетического угля

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Минэнерго Украины подало на рассмотрение правительства проект распоряжение о запрете поставок в Украину энергетического угля из РФ, сообщил глава ведомства Игорь Насалик.

Ранее в среду Насалик сообщил о планах украинской стороны к маю договориться о поставках угля из США.

"Министерство подало в Кабмин проект о том, чтобы запретить ввоз с российской стороны энергетической группы угля", — сообщил Насалик журналистам перед заседанием правительства в среду, которого цитирует информагентство "Укринформ".

Читайте также: Блокада Донбасса: итоги подведем… экономические

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.

В 2016 году антрацит в Украину поступал из двух стран — из РФ и ЮАР. В России закупили 566,7 тысячи тонн угля на 45,8 миллиона долларов, в ЮАР — 366,6 тысячи тонн на 22,9 миллиона долларов. На фоне продолжающейся торговой блокады Донбасса, по итогам первого квартала 2017 года Россия осталась крупнейшим поставщиком угля на Украину.

При этом Украина планирует заменить антрацит из Донбасса импортом угля из Южной Африки. По словам главы Минэнерго Украины Игоря Насалика, большинство украинских электрогенерирующих предприятий начали подготовку к импорту антрацита из ЮАР.