Минэнерго планирует уменьшить количество шахт, увеличив добычу угля

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Министерство энергетики и угольной промышленности планирует уменьшить количество шахт, увеличив добычу угля за счет модернизации и технического переоснащения шахт, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Минэнергоугля, по словам министра, намерена уменьшить количество шахт с 33 до 26, при этом планирует не уменьшить, а наоборот, увеличить добычу угля с 5,8 миллионов тонн до 8,7 миллионов тонн. Этого результата удастся достичь благодаря модернизации, техническому переоснащению шахт и введению новых лав. Для этих целей уже в этом году в бюджет заложено 800 миллионов гривен и предусмотрено 1 миллиард гривен кредитных средств под государственные гарантии", — говорится в сообщении на Facebook.

Министр отметил, что приоритетом остается создание надлежащих и безопасных условий труда горняков, обеспечение их средствами индивидуальной защиты, добавили в ведомстве.

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В начале марта произошла авария на шахте "Степная" госпредприятия "Львовуголь". В результате взрыва метана погибли восемь горняков, более 20 пострадали. Комиссия изучает причины аварии, также власти решили проверить условия безопасности труда на всех шахтах Украины и выделить помощь семьям погибших и пострадавшим.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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В среду, 15 марта, на экстренном заседании СНБО принял решение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступило в силу с 13.00 15 марта и будет действовать, пока "национализированные" предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.