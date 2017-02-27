Минэнерго создает оперативный штаб для противодействия угрозам ТЭК

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Минэнерго Украины при содействии агентства по уменьшению угроз министерства обороны США создает межведомственный оперативный штаб для противодействия угрозам объектам ТЭК, сообщила в понедельник пресс-служба украинского ведомства.

В Минэнерго состоялась встреча с представителями агентства уменьшения угроз министерства обороны США под председательством и. о. государственного секретаря — директора департамента обеспечения коммуникаций и организационной работы Юлии Подкоморной.

На встрече Подкоморная выразила надежду, что она станет началом реализации совместного важного проекта. "Функционирование единой системы ситуационных центров органов государственной власти является приоритетом в стратегии национальной безопасности государства", — цитирует ее слова пресс-служба Минэнерго.

Она отметила, что главной задачей межведомственного оперативного штаба будет противодействие, предотвращение и реагирование на случаи угроз объектам топливно-энергетического комплекса государства. По данным Минэнерго, при содействии агентства по уменьшению угроз министерства обороны США "создается межведомственный оперативный штаб для противодействия угрозам объектам ТЭК".

Во время обсуждения дальнейших шагов по реализации проекта Подкоморная отметила, что вопрос создания межведомственного оперативного штаба имеет поддержку руководства министерства, поэтому все работы планируют завершить в 2017 году.

Данный проект внедряется с целью усиления и совершенствования физической ядерной безопасности, которые обеспечивали бы способность Украины реагировать на ядерные инциденты.

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Ранее министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что Украина не рассматривает вариант импорта электроэнергии из России.