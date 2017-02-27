Инициативы Артеменко и Савченко: самопиар или спасение страны

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Украинский политикум в последние дни встревожен участившимися нарушениями правил игры: то нардеп Андрей Артеменко предлагает сдать Крым в аренду России ради разрешения кризиса (и передает план на тот момент помощнику президента США Майклу Флинну), то нардеп Надежда Савченко снова отправляется в непризнанную ДНР ради освобождения пленных.

В обоих случаях политики действуют как бы без санкции центра власти — выглядит это как бунт одиночек, но и показывает, что власть теряет монополию на инициативы в поиске путей решения важнейших проблем.

Власть реагирует соответственно, грозя карами слишком инициативным нардепам. И не только грозит. Против Артеменко Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье о государственной измене, а фракция "Радикальной партии" исключила его из своих рядов: как смел что-то там предлагать?

Компромисс или война

Андрей Артеменко в ответ на все обвинения заявил, что "попытки ограничения политической деятельности народного депутата антиконституционны", и они свидетельствуют о

желании власти установить в стране диктатуру.

Нардеп настаивает на том, что необходимо искать компромиссы для решения вопроса о потерянных территориях. Иначе — война.

"На сегодняшний день нас есть два пути. Или построить с ЛНР, ДНР стену, возможно, построить такую же стену с Крымом, и полностью разорвать дипломатические отношения, объявить войну и воевать с Россией до последнего украинского солдата, фактически превращая Украину на образец Южной и Северной Кореи, где конфликт между двумя народами происходит последние 50 лет. Моя ключевая идея — предложить для всех сторон компромисс. Он должен отражать наши национальные интересы, но и позволит всем сторонам выйти из конфликта с сохраненным лицом на основании существующих исторических прецедентов", — сказал Артеменко на пресс-конференции в понедельник.

Он также заявил, что конфликт в Донбассе можно решить путем введения на этой территории временной администрации под эгидой ООН и ОБСЕ.

Ранее газета New York Times сообщила, что предложения по нормализации отношений между Украиной и РФ и по снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. По данным газеты, план мирного урегулирования, касающийся РФ и Украины, был передан юристом Трампа Майклом Коэном и партнером Трампа по бизнесу Феликсом Сэтером, сам план подготовил украинский депутат Андрей Артеменко.

По данным New York Times, среди пунктов этого плана — "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение референдума в Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.

Слово "аренда" в отношении полуострова вызвало бурную реакцию как в Киеве, так и в России.

В Крыму иронично предложили Украине сдавать в аренду Луну, а в Кремле саму постановку вопроса о сдаче Крыма в аренду РФ назвали "абсурдной".

Сам Артеменко позднее заявил, что он не говорил об аренде Крыма.

Савченко в ДНР: все проверит СБУ

Продолжает "мутить воду" внефракционный нардеп Надежда Савченко. В конце прошлой недели она приехала в Донецк, чтобы посетить пленных силовиков.

При этом Савченко написала на своей странице в Facebook обращение ко всей Украине, в котором попросила соотечественников поддержать ее в решении посетить подконтрольные ополченцам территории Донбасса. Она подчеркнула, что "сознательно пошла на риск своей жизнью", чтобы освободить "украинских пленных и довести гуманитарную составляющую минского процесса до финала".

В пятницу вечером политик прибыла в колонию в Макеевке, где содержатся пленные силовики.

Савченко обратилась к лидерам стран "нормандского формата" с призывом способствовать обмену пленными на Донбассе по формуле "всех на всех".

Тем временем в Раде нардеп от "Блока Петра Порошенко" (БПП) Татьяна Рычкова обвинила Савченко в том, что та будто бы призывала военных во время встречи с ними в районе Донецкого аэропорта "оставить свои позиции" и идти в Киев "свергать преступную власть". По ее словам, это могут подтвердить военнослужащие, хотя видеозаписей они не сделали, о чем сожалеют…

Эти обвинения отвергла пресс-секретарь Савченко Татьяна Проторченко.

А в СБУ заявили, что проверят эту информацию и заведут дело, если она подтвердится.

Отметим, в непризнанной ДНР визит Савченко назвали "частным" и констатировали: приезд нардепа совпал с резким обострением ситуации на линии соприкосновения.

Что касается обмена пленными, то Уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова назвала предложения Савченко, которые она озвучивала через интернет и СМИ, неприемлемыми.

По словам Морозовой, Украина готова передать ДНР 250 пленных, хотя по спискам, подтвержденным Киевом, их 475.

Это пиар или серьезно?

У экспертов по поводу мотивов "несанкционированных" инициатив Артеменко и Савченко, а также относительно степени их самостоятельности, мнения разные.

Так, политолог Виктор Небоженко определил план Артеменко (аренда Крыма и т.д.) как "результат смеси чьей-то глупости с поспешностью": план предложен, но к каким последствиям он приведет для Украины — сказать инициатор не может. Но, возможно, инициатор вовсе не он?

"Или, может быть, как в старые добрые времена, слишком много (у депутата — Ред.) долгов, и он готов говорить о чем угодно. Такое бывает с народными депутатами", — сказал Небоженко на пресс-конференции в Киеве.

Политолог Вадим Карасев отметил, что возможна и другая причина: в стране теряется управляемость, политики начинают действовать на свое усмотрение — "занимаются собственным пиаром, начинают думать — как остаться в политике на случай досрочных парламентских выборов".

Может быть, дело не только в пиаре, ведь, помимо "мирного плана", в США будто-бы утекли некие документы, были какие-то обвинения в коррупции, напомнил в эфире радиостанции "Голос Столицы" политолог Валентин Войтков. По его мнению, "Артеменко кроме того, что стал очень популярным, он ведет еще какую-то определенную игру, направленную против Петра Порошенко".

Что касается очередной "крамольной" поездки Савченко, то эксперты подозревают: таки да, это пиар, но — просто так, по собственному почину, ездить в ДНР ей было бы затруднительно. Об этом сказал политолог Александр Кочетков.

"Она (Савченко — Ред.) занимается самопиаром, и это совершенно очевидно, поскольку ее действия ни к каким результатам реальным не приводят. Но эти вещи невозможны без определенного взаимодействия с властью, потому что практически как можно попасть на ту территорию, минуя все эти блокпосты, не имея специального пропуска? Понятно, что ее почему-то там пропускают, а все команды формально на выдачу пропусков и разрешения на проезд выдает то самое СБУ, которое сейчас хочет у Надежды Савченко узнать, по какому праву и с какой целью она всей этой деятельностью занимается", — заявил политолог.

По мнению Кочеткова, "руки или уши власти торчат также и в том, что эта активность Савченко проявилась именно тогда, когда были протестные акции в Киеве, а вот внимание тут же переключается на Савченко, и от протестных акций отвлекаются".

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А политолог Кирилл Молчанов предположил: Савченко "пытается продемонстрировать, что… все проблемы находятся не столько на Донбассе, в Кремле, а сколько в Киеве, поэтому, пока мы не решим вопрос с украинской властью, ничего у нас не изменится относительно ситуации с войной на Донбассе, ситуации в Крыму".

По мнению эксперта, политик делает ставку на мирный электорат, на тех, кто за три года устал от положения "ни мира, ни войны".

Тем временем стало известно, что руководитель центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан был задержан сотрудниками СБУ в районе пункта пропуска "Марьинка" в Донецкой области, когда он ехал за Надеждой Савченко. Как говорится — продолжение следует…