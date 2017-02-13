Минэнерго РФ: Украина не просила у России поставить электроэнергию

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Украина не запрашивала у России поставки электроэнергии в связи с дефицитом угля для собственной генерации, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Минэнерго РФ.

В конце декабря 2016 года бойцы добровольческих батальонов объявили о начале торговой блокады самопровозглашенных ДНР и ЛНР, в том числе железнодорожного сообщения. Из неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей в Украину поставляется антрацитовый уголь, власти заявили об угрозе работе украинских теплоэлектростанций. По данным премьера Владимира Гройсмана, 10 миллионов тонн антрацита из 33 миллионов тонн, потребляемых на ТЭС за год, завозятся из Донбасса.

Ранее в понедельник глава Минэнерго Украины Игорь Насалик сообщил, что ведомство подготовило проект решения о чрезвычайном положении в энергетике в связи с нехваткой антрацита, который используется на энергогенерирующих станциях, документ "в ближайшие часы" будет внесен на рассмотрение правительства.

Он добавил, что на сегодняшний день на складах энергогенерирующих станций находятся 927 тысяч тонн антрацита при максимальном потреблении в сутки до 40 тысяч тонн. По его словам, имеющихся запасов хватит на период от 14 до 45 суток. Он добавил, однако, что Украина может столкнуться с проблемой нехватки энергомощностей для покрытия пиковых нагрузок уже через две недели.

Как сообщил глава оператора энергосетей страны — компании "Укрэнерго" — Всеволод Ковальчук, в случае введения чрезвычайного положения будут применены веерные отключения электроэнергии по стране. По его словам, графики возможных веерных отключений уже составлены, отключения коснутся всех регионов Украины.

Коммерческий контракт на поставку электроэнергии из России в Украину не был продлен и прекратил действие 1 января 2016 года, теперь она поставляется исключительно в рамках технологической помощи и только по запросу.