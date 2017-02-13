Минэнерго: импорт электроэнергии из РФ даже не стоит рассматривать

КИЕВ, 13 фев – РИА Новости Украина. Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что Украина не рассматривает вариант импорта электроэнергии из России.

В понедельник, 13 февраля, глава Минэнерго Украины Игорь Насалик сообщил, что ведомство подготовило проект решения о чрезвычайном положении в энергетике в связи с нехваткой антрацита, который используется на энергогенерирующих станциях, документ "в ближайшие часы" будет внесен на рассмотрение правительства. Угроза прекращения поставок антрацитового угля из Донбасса, на котором работают украинские ТЭС, возникла после начала блокады грузового железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей.

"Я убежден, что импорт электроэнергии из России даже не стоит рассматривать, потому что его не будет у нас", — заявил Насалик в понедельник вечером в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Читайте также: По законам военного времени. Блокада Донбасса продолжается

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Из неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей поставляется антрацитовый уголь, власти заявили об угрозе работе теплоэлектростанций. По данным премьера Владимира Гройсмана, 10 миллионов тонн антрацита из 33 миллионов тонн, потребляемых на украинских ТЭС за год, завозятся из неподконтрольного Киеву Донбасса.

Смотрите также — Насалик: альтернативой углю из Донбасса может быть только импорт из РФ

Напомним, прокуратура Луганской области начала уголовное производство в связи с блокированием участка железной дороги.