Киев не торгует с ДНР и ЛНР, идет обмен товарами - Минэнерго

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Киев не ведет торговли с неподконтрольными территориями Донбасса, идет обмен товарами, заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. В понедельник, 30 января, в Минэнерго под председательством министра Игоря Насалика состоялось заседание Координационного центра по обеспечению поставок угля на тепловые электростанции Украины.

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"Мы не торгуем, идет обмен товарами. Если будет принято политическое решение на уровне государства блокировать (неподконтрольные территории – Ред.) и больше не идет никакой обмен товаров, в Украине достаточно ресурсов, чтобы полностью выйти (обойтись без угля – Ред.) из антрацитовой группы", — сказал Насалик в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

Он подчеркнул, что обменом занимаются частные компании, разрешение которым выдает Служба безопасности Украины.

Ранее участники торговой блокады в Донбассе заявили о стычках с полицией в районе Бахмута Донецкой области. В свою очередь в полиции сообщили, что активисты перекрыли дорогу вблизи Бахмута, заблокировав проезд автобуса якобы с сотрудниками Кураховской ТЭС и другого транспорта, полиция предприняла меры для пропуска автобусов.