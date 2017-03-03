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    Минэнерго намерено инициировать запрет на импорт антрацита из РФ

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    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации" (642)

    (обновлено: )10810
    Глава Минэнерго Игорь Насалик объяснил необходимость введения запрет на импорт антрацита из РФ тем, что Россия якобы может перепродавать Киеву уголь из Донбасса, но уже с наценкой.
    Игорь Насалик. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что намерен инициировать введение Кабинетом министров запрета на импорт угля антрацитовой группы из России.

    Флаг самопровозглашенной Донецкой республики
    RIA News Игорь Маслов | Перейти в фотобанк
    Блицкриг ЛДНР. От блокады к "национализации"

    Ранее министр заявлял, что в условиях блокады торговли с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса, которая привела к дефициту антрацита на украинских ТЭС, Киеву придется импортировать уголь из РФ либо дальнего зарубежья.

    "Я буду вносить на заседание Кабинета министров Украины распоряжение о том, чтобы никакой уголь энергетический не шел с территории России, имеется в виду антрацитовая группа", — сказал Насалик журналистами перед заседанием правительства в пятницу.

    Он объяснил это решение тем, что Россия якобы может перепродавать Киеву уголь из Донбасса, но уже с наценкой.

    "Они хотят тот уголь, который есть в неподконтрольной (Киеву) зоне, это предварительно мы имеем такую информацию, на ростовских ЦОФах обогащать и по тем же путям переправлять в Украину, но он уже будет в два раза дороже", — заявил Насалик.

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    Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.

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