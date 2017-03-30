Минэнерго будет проводить лабораторный анализ импортируемого угля

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Министерство энергетики Украины намерено проводить лабораторный анализ импортируемого угля, чтобы не допустить его поставок из шахт, расположенных на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, заявил глава министерства Игорь Насалик.

"Каждая шахта – это как отпечаток пальца: у угольных месторождений существует особая геологическая и химическая формула, и лаборатория подтвердит, где уголь был добыт", — сказал министр в интервью профильному изданию "Энергореформа".

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

В среду, 15 марта, на экстренном заседании СНБО принял решение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступило в силу с 13.00 15 марта и будет действовать, пока "национализированные" предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

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Насалик в начале марта заявил, что намерен инициировать введение запрета на импорт антрацита из России. Он объяснил это тем, что Россия может перепродавать Киеву уголь из Донбасса, но уже с наценкой. Согласно официальной статистике, в январе-феврале Украина импортировала каменного угля и антрацита из России на 247,2 миллиона долларов, или 69,1% от общего объема импорта. На США пришлось 18,3% импорта, на Казахстан — 5,7%, на остальные страны — 6,8%.