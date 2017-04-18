Цепная реакция. Из-за дефицита антрацита остановилась пятая по счету ТЭС

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Цепная реакция

В понедельник, 18 апреля, в Украине прекратила работу уже пятая тепловая электростанция, которая работает на антраците, — Славянская ТЭС в Николаевке.

Таким образом на данный момент продолжает работу только Луганская ТЭС в Счастье. ТЭС работает обособленно от ОЭС Украины.

В начале апреля Трипольская, Приднепровская, Змиевская, Криворожская ТЭС приостановили работу, чтобы накопить антрацит. Последние дни до остановки ТЭС работали только одним блоком.

По данным ДТЭК, в частности, чтобы закупить импортный уголь для Криворожской ТЭС, нужны дополнительные ресурсы. И это с учетом того, что цена на импорт угля в два раза выше цены на украинский уголь (110-115 долларов за тонну).

"В течение нескольких месяцев Криворожская ТЭС будет стоять, чтобы за это время привезти хотя бы минимально необходимый запас угля на ее склады. ДТЭК уже законтрактовал одно судно с антрацитом. Его поставка ожидается в мае" — заявлял директор Криворожской ТЭС Виталий Питько.

В правительстве успокаивают

Тем временем власти уверяют, что ощутимых последствий потребители не почувствуют от остановки ТЭС, так как отопительный сезон уже завершен. Это лишь вынужденные меры для экономии угля антрацитовой группы.

"Ограничений по энергоснабжению в результате остановки трех украинских теплоэлектростанций не будет", - заверял министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

При этом он не исключал, что ТЭС могут быть обратно подключены к единой энергосистеме Украины уже в середине мая.

В Укрэнерго утверждали, что остановка энергоблоков плановая и бояться ничего не нужно. "Мы тщательно просчитали все аспекты устойчивости энергосистемы, совместно с генерирующими компаниями разработали план безаварийного отключения энергоблоков, и сейчас полностью готовы к сценарию с "отключением" блоков, работающих на угле антрацитовой группы", — говорил исполняющий обязанности гендиректора компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

Однако жители некоторых населенных пунктов, которые получали горячую воду от местных ТЭС, уже почувствовали на себе последствия.

"Воды горячей нет, люди покупают бойлеры, но неизвестно — выдержат ли общедомовые сети, если все начнут их себе устанавливать", — рассказывает "Комсомольской правде в Украине" житель города Украинки Андрей.

Чем заменят?

Украинская энергетика не может функционировать без антрацита, так как семь из 14 ТЭС работают на нем.

Эксперты успокаивают, что до летнего пика потребления электроэнергии, никакого ее дефицита не ожидается. Частично электричество от ТЭС заменят атомной и гидроэнергетикой.

"По крайней мере, до летнего пика мы можем абсолютно спокойно говорить о том, что у нас никакого дефицита электроэнергии не ожидается. Ближе к летнему пику — будем смотреть. Сейчас нагрузку на себя взяли ГЭС. Если посмотреть структуру, там 15-17% объема произодства — это гидроэлектростанции. Паводок, вода, все хорошо — избыток мощности, всего хватает", — прогнозирует эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский.

Однако, как в перспективе властям удастся заменить уголь с неподконтрольных территорий, остается под вопросом.

Основным поставщиком антрацита остается Россия. Как сообщили в Минэнерго, Украина импортировала каменного угля и антрацита из России с начала 2017 года на сумму 247,2 миллиона долларов. При этом из США — на 65,4 миллиона долларов (18,3% импорта), из Казахстана — на 20,5 миллиона долларов (5,7%), из других стран — на 24,5 миллиона долларов (6,8%).

При этом еще в начале марта министр энергетики Игорь Насалик публично заявлял, что ведомство готовит проект распоряжения о запрете поставок в Украину российского угля.

Параллельно в правительстве Гройсмана говорят, что Украина договаривается о поставках угля с США, Австралией и ЮАР.

В то же время министр Насалик не исключал, что если Украина выйдет на внешние рынки с целью закупить 8 млн тонн угля, то и цены будут значительно выше. У госшахт уголь покупают по 1370 грн (около 50 долл.) за тонну. Тем временем, из-за рубежа привозят по 100-120 долларов за тонну.

По материалам из открытых источников интернет