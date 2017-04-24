Дело Мартыненко: финансы "потекут" под нового "куратора" "Энергоатома" - Землянский

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего нардепа Николая Мартыненко. Вскоре суд отпустил его на поруки сразу двадцати одного политика. Среди них — несколько министров, нардепы, и зампредседателя ЦИК. В Антикоррупционном бюро подозревают, что экс-нардеп может быть причастен к растрате более 17 млн долларов при закупках уранового концентрата по завышенным ценам. По словам главы Специальной антикоррупционной прокуратуры Украины Назара Холодницкого, Мартыненко грозит от 8 до 12 лет тюрьмы.

Как данный процесс задевает НАК "Энергоатом" и можно ли говорить о переделе сфер влияния, в эфире радиостанции "Голос Столицы" прояснил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

"Речь скорее будет идти о переходе политического влияния больше, чем о какой-то конкретике. И давайте понимать, что Мартыненко — представитель "Народного фронта", соответственно, и контроль за финансовыми потоками, которые проходили через "Энергоатом", находились под "Народным фронтом". Соответственно, сейчас, в зависимости от того, кто станет "куратором" "Энергоатома", будут перераспределяться и финансовые потоки", — спрогнозировал эксперт.