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    Дело Мартыненко: финансы "потекут" под нового "куратора" "Энергоатома" - Землянский

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    Дело Мартыненко: взяли на поруки (45)

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    Эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире "ГС" проанализировал, что стоит за подозрением экс-депутата от "Народного фронта" в причастности к масштабной растрате госсредств.
    Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего нардепа Николая Мартыненко. Вскоре суд отпустил его на поруки сразу двадцати одного политика. Среди них — несколько министров, нардепы, и зампредседателя ЦИК. В Антикоррупционном бюро подозревают, что экс-нардеп может быть причастен к растрате более 17 млн долларов при закупках уранового концентрата по завышенным ценам. По словам главы Специальной антикоррупционной прокуратуры Украины Назара Холодницкого, Мартыненко грозит от 8 до 12 лет тюрьмы.

    Сергей Фурса
    Facebook / sergey.fursa
    Свободный Мартыненко. Фурса: что для него 300 млн грн залога?

    Как данный процесс задевает НАК "Энергоатом" и можно ли говорить о переделе сфер влияния, в эфире радиостанции "Голос Столицыпрояснил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

    "Речь скорее будет идти о переходе политического влияния больше, чем о какой-то конкретике. И давайте понимать, что Мартыненко — представитель "Народного фронта", соответственно, и контроль за финансовыми потоками, которые проходили через "Энергоатом", находились под "Народным фронтом". Соответственно, сейчас, в зависимости от того, кто станет "куратором" "Энергоатома", будут перераспределяться и финансовые потоки", — спрогнозировал эксперт.

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