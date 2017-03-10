Турция не собирается оккупировать сирийскую территорию – Эрдоган

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Турция, проводя военную операцию в сирийском Манбидже, не собирается оккупировать эту территорию, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным.

В ноябре 2016 года Эрдоган заявил, что турецкая армия начала военную операцию в Сирии, чтобы положить конец правлению президента Сирии Башара Асада. Армия Турции 24 августа 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против террористической группировки "Исламское государство (ИГ), с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии. По словам Эрдогана, целью операции является зачистка от террористов территории размером 5 тысяч квадратных километров и создание на ней зоны безопасности для размещения беженцев.

"Сегодня есть процесс в Манбидже. Как вы знаете, как Турция, так и Россия хотят сотрудничать с коалиционными силами, и в результате этого сотрудничества в Манбидже приютились хозяева этой территории, именно жители Манбиджа. Чтобы не оккупировать эти территории, наше желание, чтобы сами жители укрепились там", — сказал он.

Одной из задач при урегулировании в Сирии и Ираке является сохранение территориальной целостности этих стран, заявил президент Турции.

"В первую очередь, как и в Сирии, так и в Ираке, территориальная целостность обеих стран является нашей основной задачей, потому что разделение этих территорий — мы не можем отнестись к этому с терпением", — сказал Эрдоган.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Правительственным войскам противостоят боевики различных вооруженных формирований. США вместе с союзниками с 2014 года проводят операцию против ИГ в Сирии и Ираке. В Сирии эта операция проводится без согласия властей страны.

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Ранее в СМИ появилась информация, что Турция, Россия и Иран ведут переговоры о делении Сирии на несколько неофициальных зон влияния, сделка находится в стадии разработки. Согласно плану, Башар Асад сохранит пост президента Сирии по меньшей мере до следующих выборов. Затем ему и его семье гарантируется безопасность.