Турция объявила об успешном завершении операции "Щит Евфрата" в Сирии

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Операция турецких вооруженных сил "Щит Евфрата" на севере Сирии успешно завершена, говорится в распространенном накануне заявлении по итогам заседания Совета национальной безопасности (СНБ) Турции, прошедшего под председательством президента страны Тайипа Эрдогана.

"Было отмечено, что операция "Щит Евфрата", которая была начата с целью обеспечения национальной безопасности, предотвращения исходящей от ИГ угрозу, возвращения на родину сирийских беженцев, успешно закончена", — говорится в заявлении СНБ.

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Армия Турции 24 августа прошлого года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков ИГ, с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также Эль-Баб.

Ранее Эрдоган заявлял, что целью операции является зачистка от террористов территории в 5 тысяч квадратных километров и создание на ней зоны безопасности для размещения беженцев.