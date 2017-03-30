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    Турция объявила об успешном завершении операции "Щит Евфрата" в Сирии

    Тема:

    Освобождение Сирии (100)

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    В заявлении СНБ Турции говорится, что операция "Щит Евфрата", которая была начата с целью обеспечения национальной безопасности, предотвращения исходящей от ИГ угрозу, возвращения на родину сирийских беженцев, успешно закончена.
    Ситуация в Сирии. Архивное фото
    Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Операция турецких вооруженных сил "Щит Евфрата" на севере Сирии успешно завершена, говорится в распространенном накануне заявлении по итогам заседания Совета национальной безопасности (СНБ) Турции, прошедшего под председательством президента страны Тайипа Эрдогана.

    Пальмира снова под контролем сирийской армии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Пальмира снова под контролем сирийской армии

    "Было отмечено, что операция "Щит Евфрата", которая была начата с целью обеспечения национальной безопасности, предотвращения исходящей от ИГ угрозу, возвращения на родину сирийских беженцев, успешно закончена", — говорится в заявлении СНБ.

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    Армия Турции 24 августа прошлого года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков ИГ, с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также Эль-Баб.

    Ранее Эрдоган заявлял, что целью операции является зачистка от террористов территории в 5 тысяч квадратных километров и создание на ней зоны безопасности для размещения беженцев.

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