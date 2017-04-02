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    Турция не намерена выводить войска из Сирии – МИД

    Тема:

    Освобождение Сирии (103)

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    По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, Турция будет оценивать возможность уменьшения контингента войск или их полного вывода лишь после того, как местные силы смогут в полной мере контролировать ситуацию.
    Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Турецкие войска будут оставаться в Сирии до тех пор, пока местные силы не возьмут ситуацию под контроль, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

    Пальмира снова под контролем сирийской армии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Пальмира снова под контролем сирийской армии

    Армия Турции 24 августа прошлого года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков террористической группировки ИГ, с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также Эль-Баб. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил в минувшую среду о ее успешном окончании, заявив, что в случае угрозы безопасности страны возможна новая операция.

    "Местные силы, которые будут там (на территории Сирии, освобожденной от ИГ – ред.) развернуты, чтобы обеспечить защиту (населения), должны быть обучены и оснащены. Мы будем оценивать возможность уменьшения контингента войск или их полного вывода лишь после того, как местные силы смогут в полной мере контролировать ситуацию", — сказал Чавушоглу журналистам на борту самолета, направляясь в Брюссель, где накануне прошло заседание Совета НАТО на уровне министров иностранных дел. Его цитирует в субботу газета Hurriyet.

    Он вновь выразил обеспокоенность Анкары по поводу сотрудничества США с силами самообороны сирийских курдов, которые Турция считает террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана. "Они (представители США – ред.) говорят, что в противном случае им придется направить в Сирию дополнительные войска, и решения пока не принято. Но вариант их сотрудничества с YPG по-прежнему на повестке. Насколько я понимаю, они обеспокоены тем, что YPG попадет под российский контроль, если США перестанут сотрудничать с ними", — добавил турецкий министр.

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