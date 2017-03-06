Пальмира снова под контролем сирийской армии

Пальмира, один из богатейших центров древней цивилизации, находилась под контролем террористической группировки "Исламское государство" с мая 2015 года. Армия САР освободила город в марте 2016 года при поддержке российской авиации. В декабре боевики ИГ вновь захватили Пальмиру и разрушили часть ее памятников. Второго марта 2017 года стало известно, что сирийские военные при поддержке ВКС РФ во второй раз взяли Пальмиру, отступавшие боевики не успели уничтожить все древние постройки.

Операция по повторному освобождению сирийской Пальмиры от террористов долго готовилась, прошла в плановом порядке в сжатые сроки и с минимальными потерями, заявил журналистам командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Андрей Картаполов.

"Операция по освобождению Пальмиры прошла в плановом порядке. Мы ее долго готовили, мы учли те особенности, которые были при предыдущем взятии Пальмиры, что позволило нам выполнить задачу в достаточно сжатые сроки, с минимальными потерями", — сказал он.

Картаполов особенно отметил роль российских Воздушно-космических войск (ВКС) в освобождении Пальмиры, "которые лишили противника возможности маневрировать и своевременно доставлять резервы". "(Отмечу) действия подразделений Сил специальных операций ВС РФ, которые вели разведку и поражали наиболее важные объекты. И нельзя не остановиться на беспримерной храбрости и самоотверженности простых сирийских солдат, офицеров и бойцов отрядов народного ополчения, которые шли, не щадя свои жизни, чтобы выполнить эту задачу и вернуть город не только сирийскому народу, но и всему человечеству", — заявил он.

"Полагаю, что сейчас самое важное — то, что сирийские солдаты и офицеры поверили в себя, поверили, что смогут вернуть все, что когда-то было ими утрачено. И теперь они почувствовали вкус победы, с этого пути не свернуть", — добавил командующий.

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В свою очередь, бригадный генерал сирийской армии Фуваз Мустафа также отметил роль ВКС в освобождении Пальмиры. "Российская авиация сыграла решающую роль в победе наших войск. Вокруг все в горах, для этого нужна была авиация, чтобы помочь нашим войскам захватить Пальмиру вновь", — заявил бригадный генерал.

Кроме того, отмечают сирийские военные, успеху способствовало участие в операции штурмовых батальонов сирийской армии, элитного подразделения "Щит", подразделения "Соколы пустыни", а также отрядов самообороны, которые сплотились ради освобождения древнего города.

Мустафа выразил уверенность, что освобожденная Пальмира будет восстановлена. "Я уверен, что все будет восстановлено, потому что Пальмира — это наша история, наша память. С помощью наших друзей мы восстановим все. Здесь все будет, как раньше, и мы будем показывать, что живем для мира и человечества, чтобы все люди жизни мирно и спокойно", — отметил он.

Пальмира считается одним из символов цивилизации, добавил Фуваз Мустафа. "ИГ (группировка "Исламское государство") считается противником цивилизации: они разрушили амфитеатр, многое другое. Мы будем бороться против них и уничтожать. Для этого нужно, чтобы международное сообщество соединилось против ИГИЛа, чтобы уничтожить этого врага всего человечества", — сказал он.