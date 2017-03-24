Сирийская армия вернула контроль над промзоной на востоке Дамаска

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. Элитные подразделения сирийской армии восстановили контроль над всеми объектами, ранее захваченными боевиками террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" в промышленной зоне на востоке Дамаска, говорится в распространенном в пятницу заявлении командования ВС САР.

"Подразделения наших вооруженных сил при сотрудничестве с отрядами союзников вернули под свой контроль все объекты и комплексы зданий, куда ранее проникли террористы из "Джебхат ан-Нусры" и лояльных ей группировок в промышленном районе на севере Джобара", — говорится в документе, копия которого поступила в распоряжение РИА Новости.

В заявлении отмечается, что армия продолжает преследовать противника, отступающего вглубь Джобара. По данным минобороны САР, экстремисты несут "большие потери".

"За последние 48 часов фабричный район превратился в кладбище для сотен боевиков, которые были ликвидированы здесь", — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщалось ранее, президент Сирии Башар Асад надеется, что война на территории его страны может закончиться в 2017 году.