Сирийские курды полностью выбили ИГ с аэродрома возле Ракки

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Вооруженная коалиция "Демократические силы Сирии" (ДСС) в воскресенье выбила остатки бандформирований террористической группировки "Исламское государство" с территории военного аэродрома вблизи города Табка, сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на собственные источники.

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В то же время, последнее из распространенных менее часа назад заявлений ДСС гласит, что арабо-курдские отряды находятся на расстоянии "менее километра" от аэродрома. Как отмечается в документе, копия которого поступила в распоряжение РИА Новости, альянсу удалось полностью изолировать этот объект, отрезав последние пути к отступлению боевикам ИГ с южного и юго-западного направлений. Поддержку наступающим силам оказывают ВВС международной коалиции во главе с США.

Смешанные отряды ДСС, костяк которых составляют сирийские курды, ведут наступление на Табку. Это последний крупный оплот ИГ на пути к их "столице" в Сирии Ракке. Табка находится неподалеку от Евфратской плотины, построенной в начале 1970-х годов при участии советских специалистов. Там же неподалеку находится и военный аэродром, который до потери контроля над провинцией оставался последним оплотом сопротивления сирийской армии.

Сама Табка, как отмечает "Аль-Маядин", уже больше двух лет служит террористам ИГ в качестве основной тренировочной базы в Сирии. До войны здесь проживало до 100 тысяч человек. Остатки правительственных сил отступили из этого города в августе 2014 года, после чего он был захвачен боевиками.

Как сообщалось ранее, президент Сирии Башар Асад надеется, что война на территории его страны может закончиться в 2017 году.