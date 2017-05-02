Во вторник Трамп в телефонном разговоре с Путиным обсудит Сирию – источник

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, вероятно, обсудит конфликт в Сирии, передает агентство Рейтер.

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Ранее пресс-служба Белого дома распространила график президента США, согласно которому Трамп намерен провести во вторник телефонный разговор с Путиным. Разговор запланирован на 12.30 (19.30 по Киеву).

"Два лидера, вероятно, обсудят войну в Сирии", — передает агентство.

Это будет третий разговор двух президентов с момента инаугурации Трампа. Первый состоялся в конце января. Второй — в начале апреля, когда Трамп выразил Путину соболезнования в связи с терактом в Петербурге.

Напомним, сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.