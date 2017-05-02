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    В Сирии погиб российский военный советник

    (обновлено: )14502
    По данным Минобороны РФ, во время проведения занятия по боевой подготовке сирийское подразделение подверглось обстрелу снайпера боевиков. Подполковник Бучельников получил смертельное ранение.
    Последствия обстрелов в Сирии. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Российский военный советник погиб в Сирии при обстреле боевиками сирийских войск, сообщает во вторник Минобороны РФ.

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "В результате обстрела боевиками подразделения сирийских войск погиб российский военный советник подполковник Алексей Бучельников. Бучельников находился в Сирии в составе группы российских военных советников, выполняя задачи обучения личного состава артиллерийских подразделений сирийских войск", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что во время проведения занятия по боевой подготовке сирийское подразделение подверглось обстрелу снайпера боевиков. Подполковник Бучельников получил смертельное ранение.

    "Командованием Алексей Бучельников представлен к государственной награде — посмертно", — добавляет российское военное ведомство.

    Ранее состоялись телефонные переговоры президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. В частности, они обсудили создание "безопасных зон" в Сирии и согласились, что все стороны должны предпринять усилия, чтобы положить конец страданиям сирийского народа.

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