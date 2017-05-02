В Сирии погиб российский военный советник

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Российский военный советник погиб в Сирии при обстреле боевиками сирийских войск, сообщает во вторник Минобороны РФ.

"В результате обстрела боевиками подразделения сирийских войск погиб российский военный советник подполковник Алексей Бучельников. Бучельников находился в Сирии в составе группы российских военных советников, выполняя задачи обучения личного состава артиллерийских подразделений сирийских войск", — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время проведения занятия по боевой подготовке сирийское подразделение подверглось обстрелу снайпера боевиков. Подполковник Бучельников получил смертельное ранение.

"Командованием Алексей Бучельников представлен к государственной награде — посмертно", — добавляет российское военное ведомство.

Ранее состоялись телефонные переговоры президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. В частности, они обсудили создание "безопасных зон" в Сирии и согласились, что все стороны должны предпринять усилия, чтобы положить конец страданиям сирийского народа.