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    США ввели санкции против 271 ученого Сирии по обвинению в разработке хиоружия

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    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США (255)

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    По данным Управления по контролю за иностранными активами (Минфина США), сотрудники, попавшие по санкции, занимались разработкой химоружия по меньшей мере с 2012 года.
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    КИЕВ, 24 апр – РИА Новости Украина. США в понедельник объявили о введении санкций в отношении большой группы сотрудников Сирийского научно-исследовательского по обвинению в разработке химического оружия, сообщает Минфин США.

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    "Сегодняшним решением, одним из самых больших в своей истории, Управление по контролю за иностранными активами (Минфина США) вносит (в список санкций) 271 сотрудника Сирийского научно-исследовательского центра – агентства правительства Сирии, ответственного за разработку оружия массового уничтожения и средств его доставки", — говорится в пресс-релизе.

    По данным американской стороны, сотрудники, попавшие по санкции, занимались разработкой химоружия по меньшей мере с 2012 года.

    В пресс-релизе отмечается, что санкции введены в ответ на "зариновую атаку в Хан-Шейхуне в Сирии против невинных гражданских лиц, которую осуществил режим по главе с сирийским диктатором Башаром Асадом".

    Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

    США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

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