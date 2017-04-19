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    Под Идлибом был применен зарин или его аналог - ОЗХО

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    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США (248)

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    Биомедицинские образцы, собранные в ходе аутопсии с тел троих погибших в результате атаки, были исследованы в двух лабораториях ОЗХО. Результаты анализов показывают, что жертвы были отравлены зарином.
    Ситуация в Сирии. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Анализы показали, что в сирийском Хан-Шейхуне был применен зарин или его аналоги. Об этом говорится в заявлении ОЗХО по итогам первого дня возобновленной сессии Исполнительного совета в Гааге.

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    "Биомедицинские образцы, собранные в ходе аутопсии с тел троих погибших в результате атаки, были исследованы в двух лабораториях ОЗХО. Результаты анализов показывают, что жертвы были отравлены зарином или похожим на него веществом",  говорится в заявлении ОЗХО, поступившем в распоряжение РИА Новости.

    "Биомедицинский материал еще семи пациентов, которые проходят лечение в госпитале, также были исследованы в двух лабораториях ОЗХО. Результаты также показали, что они пострадали от зарина или его аналогов", — отмечается в сообщении.

    Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила ранее о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Сирийская армия со своей стороны обвинила в атаке террористов. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

    Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химатаку в контролируемой сирийской оппозицией провинции Идлиб на президента Башара Асада. Минобороны РФ, в свою очередь, сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

    Президент Сирии Башар Асад ранее заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.

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