Асад назвал фабрикацией обвинения в химатаке

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Обвинения сирийских властей в химической атаке в Идлибе сфабрикованы, заявил президент Сирии Башар Асад.

Ранее сообщалось Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии заявила об атаке с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб, в результате которой погибли 80 человек и 200 были ранены. В атаке обвинили правительственные войска Сирии, однако руководство сирийской армии обвинения в свой адрес отвергло.

"Определенно, для нас это 100% фабрикация. У нас создается впечатление, что Запад и главным образом США заодно с террористами. Они сфабриковали целую историю, чтобы иметь предлог для атаки", — завил Асад.