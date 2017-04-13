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    В мире

    Асад назвал фабрикацией обвинения в химатаке

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    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США (235)

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    Как заявил Башар Асад, создается такое впечатление, что "Запад и США действуют заодно с террористами", поэтому "сфабриковали целую история как предлог для атаки".
    Президент Сирии Башар Асад
    RIA News Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Обвинения сирийских властей в химической атаке в Идлибе сфабрикованы, заявил президент Сирии Башар Асад.

    Ранее сообщалось Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии заявила об атаке с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб, в результате которой погибли 80 человек и 200 были ранены. В атаке обвинили правительственные войска Сирии, однако руководство сирийской армии обвинения в свой адрес отвергло.

    "Определенно, для нас это 100% фабрикация. У нас создается впечатление, что Запад и главным образом США заодно с террористами. Они сфабриковали целую историю, чтобы иметь предлог для атаки", — завил Асад.

     

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