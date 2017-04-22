Тиллерсон обсудил с Лавровым ход расследования химатаки в Сирии

КИЕВ, 22 апр – РИА Новости Украина. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым выразил поддержку действующему механизму расследований Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщил госдепартамент США по итогам состоявшегося в пятницу телефонного разговора.

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"Госсекретарь и министр иностранных дел также обсудили ряд вопросов, в том числе расследование ОЗХО химической атаки 4 апреля. Госсекретарь подчеркнул, что поддерживает существующий механизм расследований ОЗХО", — сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее исполнительный совет ОЗХО по итогам двухдневной сессии не поддержал предложения РФ и Ирана по расследованию инцидента под Идлибом. Британская делегация в ОЗХО написала в Twitter, что Россия и Иран своими предложениями "пытались подорвать работу миссии по установлению фактов". При этом постпред РФ при организации Александр Шульгин рассказал РИА Новости, что в обновленном российско-иранском предложении были учтены замечания, высказанные рядом стран-партнеров. В частности, РФ согласилась с тем, чтобы расследование проводилось силами существующей миссии по установлению фактов, но при условии, что мандат будет реализовываться полноценно, а не выборочно, как в последнее время. В проекте, по его словам, также приветствовалось стремление ряда стран выделить своих экспертов на помощь миссии.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.