США перехватили переговоры сирийских военных о подготовке химатаки - СМИ

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КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Военные и разведывательное сообщество США перехватили сообщения сирийских военнослужащих и химэкспертов, обсуждавших подготовку к химической атаке с использованием зарина в провинции Идлиб в Сирии, передает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника в США.

По данным телеканала, перехваченные данные были частью обзора разведывательной информации, проводившегося в течение нескольких часов после предполагаемой химатаки. Американские чиновники заявляют, что "сомнений нет" по поводу ответственности президента Сирии Башара Асада за атаку.

Чиновник подчеркнул, что США не знали о том, что произойдет атака, сообщает телеканал. США собирают огромные объемы информации в таких странах, как Сирия и Ирак, не обрабатывая эти данные, пока не произойдет какое-либо событие, которое необходимо проанализировать на основе этих разведданных.

Телеканал сообщает, что на данный момент нет перехваченных данных, указывающих на прямую ответственность российских военных за события в Идлибе. Чиновник предположил, что "русские более осторожны в обмене информацией, чтобы избежать перехвата".

Ранее в некоторых западных СМИ стала появляться информация, что Россия могла заранее знать о химической атаке в Идлибе. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эти сообщения — фейк и клевета. Россия настаивает на проведении всестороннего расследования этих событий.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. По информации Минобороны России, сирийские ВВС нанесли удар в Хан-Шейхуне по арсеналу террористов с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

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В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого, по его словам, была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.