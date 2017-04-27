Лондон не признает аннексию Крыма и поддерживает США в Сирии - Джонсон

JUSTIN TALLIS / AFP

КИЕВ, 27 апр – РИА Новости Украина, Мария Табак. Великобритания не намерена признавать "незаконную аннексию Крыма", поддерживает действия США в Сирии и не боится Brexit, заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон в традиционном выступлении на пасхальном банкете лорда-мэра лондонского Сити.

"Мы настаиваем на суверенитете и территориальной целостности всех европейских стран и отказываемся признавать незаконную аннексию Россией Крыма", — сказал он.

В речи, почти целиком посвященной перечислению преимуществ Консервативной партии по сравнению с ее политическими конкурентами (8 июня в Великобритании пройдут досрочные всеобщие выборы), Джонсон вскользь коснулся ряда международных вопросов.

В частности, он подчеркнул, что Великобритания поддерживает действия США в Сирии.

"Мы поддерживаем США, выступающие против убийства с помощью химического оружия мирных жителей в Сирии – и мы будем работать над тем, чтобы привлечь виновных к ответу", — сказал он, вступив тем самым в заочную полемику с лидером лейбористов Джереми Корбином, заявившим, что в случае прихода к власти он прекратит бомбардировки Сирии.

Говоря о главной для Британии внешнеполитической теме – теме предстоящего выхода страны из ЕС – Джонсон подчеркнул, что у консерваторов есть четкий план на переговоры по Brexit, и этот план позволит Британии и ЕС выстроить "особое партнерство" и послужить интересам и британцев, и европейцев.

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"И хотя я не сомневаюсь, что переговоры будут трудными, я уверен, что (премьер-министр Великобритании) Тереза Мэй может добиться успеха и привести нас в эпоху соглашений о свободной торговле", — сказал Джонсон.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.