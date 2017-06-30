Курды заявили о планах освободить север Сирии от "турецкого вторжения"

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Сирийские курдские отряды самообороны (YPG) не признают турецкое "вторжение" на сирийскую территорию и собираются в ближайшее время "освободить" от нее север страны.

"Мы не согласимся с присутствием или вторжением турецкого государства в этот регион ни в какой форме. Я хочу подчеркнуть, что мы также не признаем их объединения. Нашей задачей и миссией остается освобождение территории Азаз-Джараблус", — заявил агентству Firat командующий курдскими отрядами самообороны Сипан Хемо.

Вместе с тем Хемо не раскрыл деталей планируемой операции по освобождению территории на севере Сирии, а также не назвал ориентировочных дат начала наступления.

Ранее "Сирийские демократические силы" (SDF, основу составляют отряды сирийских курдов) предупредили о возможности ожесточенной конфронтации с Турцией на севере Сирии.

Член курдского Комитета обороны Насер Хадж Мансур заявлял, что SDF приняли решение противостоять турецким подразделениям, если те перейдут "известные границы". Он подчеркнул, что в этом случае SDF придется отвести бойцов из Ракки, что негативно скажется на операции против боевиков ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ).

Армия Турции 24 августа 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против ИГ, с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также Эль-Баб. Премьер Турции Бинали Йылдырым заявил в конце марта о успешном окончании операции.

Президент Турции Тайип Эрдоган добавил, что ранее Анкара выражала готовность освободить от исламских радикалов Манбидж и Ракку, однако западные партнеры по коалиции предпочли сделать ставку на курдские формирования.

Наземное наступление при поддержке спецназа и авиации США ведут SDF, основу которых составляют отряды сирийских курдов. Участие американцев вызывает протесты Дамаска, который подчеркивает, что они действуют без согласия сирийских властей, и их присутствие на севере Сирии по сути является интервенцией.