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    Удар крылатыми ракетами "Калибр" ВМС России по объектам ИГ в Сирии

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    Сирия: США нанесли новый удар (295)

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    Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись удара ракетами "Калибр" по объектам террористической организации ИГ в Сирии. Показан пуск ракет с кораблей и подводной лодки "Краснодар" и уничтожение нескольких объектов террористов.
    Канал Минобороны России на Youtube

    Минобороны России сообщило, что корабли "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович" и подлодка "Краснодар" ВМФ РФ осуществили из восточной части Средиземного моря пуски шести крылатых ракет "Калибр" по объектам террористической организации ИГ в сирийской провинции Хама.

    Смотрите также: Ракетоносцы Ту-95МС ВКС РФ нанесли удар крылатыми ракетами по ИГ в районе Ракки

    В результате ракетного удара ВМФ России уничтожены пункты управления, а также крупные склады вооружения и боеприпасов террористов. После удара ракетами "Калибр" оставшиеся боевики и объекты уничтожены воздушными ударами бомбардировщиков ВКС РФ.

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