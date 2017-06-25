Удар крылатыми ракетами "Калибр" ВМС России по объектам ИГ в Сирии

Минобороны России сообщило, что корабли "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович" и подлодка "Краснодар" ВМФ РФ осуществили из восточной части Средиземного моря пуски шести крылатых ракет "Калибр" по объектам террористической организации ИГ в сирийской провинции Хама.

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В результате ракетного удара ВМФ России уничтожены пункты управления, а также крупные склады вооружения и боеприпасов террористов. После удара ракетами "Калибр" оставшиеся боевики и объекты уничтожены воздушными ударами бомбардировщиков ВКС РФ.