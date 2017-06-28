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    Эрдоган заявил о возможности новой турецкой операции в Сирии

    Тема:

    Военная кампания против "Исламского государства" (631)

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    Президент Тайип Эрдоган подчеркнул, что в Сирии продолжаются "негативные процессы", и если это будет угрожать государственным границам Турции, то ответ не заставит себя ждать.
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. Турция готова провести еще одну военную операцию на севере Сирии, если возникнет угроза ее границам, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.

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    "Сейчас в Сирии идут негативные процессы. Если это приведет к возникновению угрозы для наших границ, мы отреагируем так же, как в ходе операции "Щит Евфрата", — сказал турецкий лидер газете "Известия".

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    Армия Турции 24 августа 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков ИГ, с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также Эль-Баб. Премьер Турции Бинали Йылдырым заявил в конце марта о успешном окончании операции.

    Эрдоган добавил, что ранее Анкара выражала готовность освободить от исламских радикалов Манбидж и Ракку, однако западные партнеры по коалиции предпочли сделать ставку на курдские формирования.

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