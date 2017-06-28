Эрдоган заявил о возможности новой турецкой операции в Сирии

КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. Турция готова провести еще одну военную операцию на севере Сирии, если возникнет угроза ее границам, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Сейчас в Сирии идут негативные процессы. Если это приведет к возникновению угрозы для наших границ, мы отреагируем так же, как в ходе операции "Щит Евфрата", — сказал турецкий лидер газете "Известия".

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Армия Турции 24 августа 2016 года начала операцию "Щит Евфрата" против боевиков ИГ, с участием сирийской оппозиции взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также Эль-Баб. Премьер Турции Бинали Йылдырым заявил в конце марта о успешном окончании операции.

Эрдоган добавил, что ранее Анкара выражала готовность освободить от исламских радикалов Манбидж и Ракку, однако западные партнеры по коалиции предпочли сделать ставку на курдские формирования.