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    В Кабуле атаковали посольство Ирака: два охранника погибли

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    Террорист-смертник подорвал себя возле посольства Ирака в столице Афганистана. На месте происшествия были слышны звуки стрельбы. После этого последовали сообщения о еще одном взрыве.
    Вид города Кабула
    RIA News Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Два афганских охранника погибли в результате атаки на посольство Ирака в Кабуле, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление иракского МИД.

    Теракт в Кабуле
    REUTERS Omar Sobhani
    Теракт Талибана в Кабуле: десятки погибших и пострадавших

    В понедельник террорист-смертник подорвал себя возле посольства Ирака в столице Афганистана. На месте происшествия были слышны звуки стрельбы. После этого последовали сообщения о еще одном взрыве. По данным агентства Рейтер, ответственность за первый взрыв взяла террористическая группировка "Исламское государство".

    По данным телеканала Tolo News, в МВД Афганистана сообщили об окончании боестолкновений, которые продолжались около 4 часов. В министерстве заявили, что в результате атаки ранения получил полицейский, никто из сотрудников посольства не пострадал. Также сообщается о ликвидации трех нападавших.

    Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние "Исламского государства".

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