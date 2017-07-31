В Кабуле атаковали посольство Ирака: два охранника погибли

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Два афганских охранника погибли в результате атаки на посольство Ирака в Кабуле, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление иракского МИД.

В понедельник террорист-смертник подорвал себя возле посольства Ирака в столице Афганистана. На месте происшествия были слышны звуки стрельбы. После этого последовали сообщения о еще одном взрыве. По данным агентства Рейтер, ответственность за первый взрыв взяла террористическая группировка "Исламское государство".

По данным телеканала Tolo News, в МВД Афганистана сообщили об окончании боестолкновений, которые продолжались около 4 часов. В министерстве заявили, что в результате атаки ранения получил полицейский, никто из сотрудников посольства не пострадал. Также сообщается о ликвидации трех нападавших.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние "Исламского государства".