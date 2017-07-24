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    Теракт в Кабуле: число пострадавших и погибших существенно возросло

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    Смертник на автомобиле подорвался в одном из районов Кабула в понедельник утром. По данным местных СМИ, взрыв прогремел неподалеку от дома второго замглавы исполнительной власти Афганистана Мохаммада Мохакика.
    Теракт в Кабуле
    REUTERS Ahmad Shuja/Social Media/Handout via Reuters

    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Министерство внутренних дел Афганистана сообщило, что жертвами взрыва в Кабуле стали 24 человека, еще 42 получили ранения, все пострадавшие — мирные жители, передает телеканал 1TV.

    Ранее СМИ сообщали о 20 погибших и 22 раненых.

    REUTERS Reuters TV
    Теракт в Кабуле

    Смертник на автомобиле подорвался в одном из районов Кабула в понедельник утром. Телеканал Tolo News передавал, что взрыв прогремел неподалеку от дома второго замглавы исполнительной власти Афганистана Мохаммада Мохакика.

    Корреспондент телеканала сообщал, что к месту взрыва прибыло много карет скорой помощи.

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