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    Мощный взрыв в Кабуле: более 20 человек погибли, 22 пострадали

    (обновлено: )49
    Как сообщается, смертник на автомобиле подорвался в одном из районов Кабула в понедельник утром. Взрыв прогремел неподалеку от дома второго замглавы исполнительной власти Афганистана Мохаммада Мохакика.
    Взрыв в Кабуле
    @ferozwala

    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Более 20 человек погибли при взрыве, устроенном смертником в Кабуле, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на офис второго вице-премьера Афганистана, рядом с домом которого произошел теракт.

    twitter.com/ferozwala
    В районе взрыва в Кабуле, 24 июля 2017

    Ранее сообщалось, что жертвами взрыва стали по меньшей мере десять человек, есть

    Появилось видео последствий взрыва в Кабуле
    Канал 1TV Kabul تلویزیون یک на youtube
    Появилось видео последствий взрыва в Кабуле
    пострадавшие.

    Агентство Пажвак сообщает не только о 20 погибших, но и о 22 пострадавших.

    По данным телеканала 1TV, МВД Афганистана подтвердило гибель 12 человек, сообщив о десяти раненых.

    Смертник на автомобиле подорвался в одном из районов Кабула в понедельник утром. Tolo News сообщил, что взрыв прогремел неподалеку от дома второго замглавы исполнительной власти Афганистана Мохаммада Мохакика. Корреспондент телеканала сообщал, что к месту взрыва прибыло много карет скорой помощи.

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