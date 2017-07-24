Мощный взрыв в Кабуле: более 20 человек погибли, 22 пострадали

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Более 20 человек погибли при взрыве, устроенном смертником в Кабуле, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на офис второго вице-премьера Афганистана, рядом с домом которого произошел теракт.

twitter.com/ferozwala В районе взрыва в Кабуле, 24 июля 2017

Ранее сообщалось, что жертвами взрыва стали по меньшей мере десять человек, есть

пострадавшие.

Агентство Пажвак сообщает не только о 20 погибших, но и о 22 пострадавших.

По данным телеканала 1TV, МВД Афганистана подтвердило гибель 12 человек, сообщив о десяти раненых.

Смертник на автомобиле подорвался в одном из районов Кабула в понедельник утром. Tolo News сообщил, что взрыв прогремел неподалеку от дома второго замглавы исполнительной власти Афганистана Мохаммада Мохакика. Корреспондент телеканала сообщал, что к месту взрыва прибыло много карет скорой помощи.