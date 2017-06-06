наверх
06.06.201710:01
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Число жертв теракта в Кабуле возросло до 150 человек

    (обновлено: )54
    Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что "все дипломатическое сообщество было целью данной атаки". По его словам, число жертв теракта в Кабуле в прошлую среду достигло 150 человек.
    Взрыв недалеко от посольства США в Кабуле
    REUTERS Omar Sobhani

    КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что число жертв теракта в Кабуле в прошлую среду достигло 150 человек, сообщает агентство Рейтер.

    Взрыв в Кабуле
    REUTERS Mohammad Ismail
    Много крови и жертв: кадры с места взрыва у посольства Германии в Кабуле

    Ранее сообщалось о по меньшей мере 100 погибших и 600 пострадавших.

    "Мы были не единственной целью, все дипломатическое сообщество было целью данной атаки", — цитирует агентство слова Гани, произнесенные в ходе его выступления на встрече с дипломатами в Кабуле.

    Мощный взрыв прогремел в Кабуле утром 31 мая недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла ответственность за взрыв в афганской столице.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пожар в Броварах
    Масштабный пожар на складах под Киевом
    Экс-премьер Украины Арсений Яценюк
    Стокгольмский арбитраж по газовому спору Украины и РФ
    Ситуация в Манчестере после теракта
    Теракт на Лондонском мосту
    Адам Осмаев
    Криминальная Украина: покушение на комбата Осмаева