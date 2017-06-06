Число жертв теракта в Кабуле возросло до 150 человек

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что число жертв теракта в Кабуле в прошлую среду достигло 150 человек, сообщает агентство Рейтер.

Ранее сообщалось о по меньшей мере 100 погибших и 600 пострадавших.

"Мы были не единственной целью, все дипломатическое сообщество было целью данной атаки", — цитирует агентство слова Гани, произнесенные в ходе его выступления на встрече с дипломатами в Кабуле.

Мощный взрыв прогремел в Кабуле утром 31 мая недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла ответственность за взрыв в афганской столице.