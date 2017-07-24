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    Смертник подорвался в Кабуле возле дома вице-премьера

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    К месту взрыва прибыло много карет скорой помощи. Министерство здравоохранения Афганистана сообщило о гибели двух человек при взрыве в Кабуле, еще шесть человек пострадали.
    В районе взрыва в Кабуле, 24 июля 2017
    twitter.com/ferozwala

    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Смертник устроил взрыв в одном из районов Кабула, полиция не исключает жертв, передает агентство Рейтер.

    Ситуация в Кабуле. Архивное фото
    REUTERS Ahmad Masood
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    Телеканал Tolo News сообщает, что взрыв прогремел в понедельник утром в шестом полицейском районе Кабула неподалеку от дома второго замглавы исполнительной власти Афганистана Мохаммада Мохакика.

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    Местный телеканал 1TV сообщает, что Министерство здравоохранения Афганистана сообщило о гибели двух человек при взрыве в Кабуле, еще шесть человек пострадали.

    К месту взрыва прибыло много карет скорой помощи, сообщают местные СМИ.

    Ранее сообщалось о взрыве на кладбище во время похорон сына одного из представителей власти в Кабуле. Его совершили трое смертников. Жертвами террористической атаки стали как минимум 20 человек.

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