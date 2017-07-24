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    Число жертв теракта в Кабуле возросло до 35-ти человек

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    Согласно информации правительственного чиновника Афганистана, число погибших в результате подрыва смертника на автомобиле в Кабуле возросло до 35 человек, передают СМИ.
    Теракт в Кабуле
    REUTERS Omar Sobhani

    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до 35 человек, передает агентство Рейтер со ссылкой на правительственного чиновника Афганистана.

    Теракт в Кабуле
    REUTERS Omar Sobhani
    Теракт Талибана в Кабуле: десятки погибших и пострадавших

    Ранее сообщалось о 24 погибших. Министерство внутренних дел Афганистана также сообщало, что из-за взрыва еще 42 человека получили ранения.

    Смертник на автомобиле подорвался в одном из районов Кабула в понедельник утром. Телеканал Tolo News передавал, что взрыв прогремел неподалеку от дома второго замглавы исполнительной власти Афганистана Мохаммада Мохакика. По данным агентства Пажвак, ответственность за взрыв взяли на себя талибы.

    Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние "Исламского государства".

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