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    Фотоленты

    Теракт Талибана в Кабуле: десятки погибших и пострадавших

    (обновлено: )41
    Теракт в Кабуле
    Теракт в Кабуле
    Теракт в Кабуле
    Теракт в Кабуле
    Теракт в Кабуле
    Теракт в Кабуле
    REUTERS Omar Sobhani
    Теракт в Кабуле
    REUTERS Omar Sobhani
    Теракт в Кабуле
    REUTERS Ahmad Shuja/Social Media/Handout via Reuters
    Теракт в Кабуле
    REUTERS Ahmad Shuja/Social Media/Handout via Reuters
    Теракт в Кабуле
    REUTERS Reuters TV

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    Талибы взяли ответственность за взрыв в Кабуле, жертвами которого стали по меньшей мере 24 человек, передает агентство Пажвак.

    Появилось видео последствий взрыва в Кабуле
    Канал 1TV Kabul تلویزیون یک на youtube
    Появилось видео последствий взрыва в Кабуле

    Ранее министерство внутренних дел Афганистана также сообщило, что из-за взрыва еще 42 человека получили ранения.

    Смертник на автомобиле подорвался в одном из районов Кабула в понедельник утром. Телеканал Tolo News передавал, что взрыв прогремел неподалеку от дома второго замглавы исполнительной власти Афганистана Мохаммада Мохакика.

    Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние "Исламского государства".

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