Мошенничество с целью убежища. Украинские "курды из Сирии" в Германии

РИА Новости Украина

Семья из Украины в 2014 году подала заявление о предоставлении убежища в Германии и выдала себя за сирийцев, как сообщает онлайн-версия газеты Die Welt в воскресенье. На состоявшемся в понедельник слушании в суде по административным делам в Мюнстере отец семейства предъявил доказательства того, что они являются курдами из Сирии.

Согласно сообщениям, шумиха вокруг отца семейства и истца возникла в лагере для беженцев из-за того, что он, несмотря на отсутствие сирийского гражданства и украинское происхождение, получил статус беженца. После того как эта история дошла до федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев, в предоставлении убежища было все-таки отказано. Теперь семья подала иск против решения ведомства и апеллирует к правовому принципу о защите доверия.

В судебном процессе речь шла о решении об отзыве статуса беженца. Против данного решения был подан иск, сообщила судья административного суда Мюнстера Свеня Крефт (Svenja Kreft): "Поступило сообщение из округа Боркен, который в свою очередь ранее получил сообщение из города Реде о том, что истцы, по всей вероятности, не являются сирийскими гражданами".

Данный факт ведомство посчитало достаточным для отзыва статуса беженца у всех членов семьи. Семья была в шоке, отметил адвокат истцов Барис Йезил (Baris Yesil) в интервью Sputnik: "Я считаю, что мой подзащитный правильно ответил на вопросы суда и федерального ведомства. Он смог без сомнений, хорошо и подробно описать свою деревню, своих соседей. У нас есть подтверждения рождения, семейные книги из Сирии и многое другое. Речь идет об абсолютно ложном доносе араба, который оказался достаточным для отзыва статуса беженца".

Однако суд настоял на том, чтобы привлечь языкового эксперта, и на основе языка истца принять решение, из какой части Сирии или Курдистана он родом. Адвокат курдского происхождения считает языковую экспертизу бессмысленной, а оценку происхождения на основе языка невозможной. В одном только сирийском регионе Роява существует четыре-пять диалектов, и тем самым очень сложно соотнести диалекты курдского языка, считает Йезил.

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Паспортов или документов в той форме, в которой они существуют в Германии, для курдов в Сирии нет, поскольку большая часть курдов до начала Второй мировой войны вообще не регистрировалась, продолжает адвокат. "Это были изначально курды из Турции. Они в начале XIX-го века приехали в Сирию. После окончания Второй мировой войны они остались там, но сирийское государство никогда не признавало курдов сирийцами и не регистрировало их. Только после войны некоторые были зарегистрированы, но большая часть осталась без документов". К числу таких курдов относятся и семья истцов.

"Семья положилась на то, что их признали в Германии, и они соответствующим образом выстраивали свою жизнь", — говорит адвокат. Оба родителя могли работать, неся обязанность по выплатам в фонды социального страхования, а дети нормально ходить в школу. С отзывом статуса беженцев ведомство лишает семью их жизненной основы. "Вероятно, они получат только отсрочку в депортации и не смогут больше работать", — сказал Йезил. "А куда они хотят выслать семью? В Сирию они не могут. На Украину они их отправить не смогут, потому что у них нет украинских документов, или каких-либо прочих свидетельств".