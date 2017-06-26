Поляки высказываются против того, чтобы принимать у себя мигрантов

РИА Новости Украина

Несмотря на лето, политики не уходят на каникулы, ведь по-прежнему высок накал политических страстей. В Польше и других странах ЦВЕ одной из "горячих" тем для дискуссий остается такая: как избежать принятия мигрантов из мусульманских стран под жестким давлением Европейской Комиссии.

Об этом идет речь в комментарии историка, независимого публициста Богдана Пиентки (Bohdan Pietka) для Sputnik Polska.

Вопрос о мигрантах разделил мнения, как политиков, так и общественности. Правительство Беаты Шидло отказывается принимать в Польше мигрантов с Ближнего Востока, так?

— Да, ведь именно эта позиция позволила ПиС победить на выборах, потому что они услышали мнение большинства избирателей. Но такое же мнение — у большинства жителей других стран ЦВЕ: Венгрии, Чехии и Словакии. Это – не проявление ксенофобии или шовинизма, а просто есть опасения, что с мигрантами придет и волна терроризма. Никто не хочет повторения тех трагических событий, которые были в 2015 году в Париже. А потом террористические акты происходили в Лондоне, Амстердаме, Манчестере и других городах Западной Европы. Их было так много, что я не сразу могу вспомнить их точную хронологию.

В то же время Бронислав Коморовский в интервью для портала "Onet. Opinie" сказал: принятие мигрантов является моральным долгом поляков, я не хочу увидеть, как задета честь моей родины…

— Думаю, наш бывший президент и другие политики из "Гражданской платформы" исходят всё же из позиции Европейской Комиссии. А она расходится с мнением большинства поляков, они не хотят видеть рядом людей, способных совершить террористические нападения…

Но почему же Европейская Комиссия не критикует Австрию и Данию, ведь они тоже не намерены принимать мигрантов?

— Мы видим тут цинизм и проявление двойных стандартов по отношению к разным странам, когда ЕК имеет в виду, что страны более богатые имеют некие преференции. Но интересно, почему же Европейская Комиссия не критикует смело США за отказ принимать мигрантов? Или не критикует Израиль? Вся критика почему-то обрушивается на Польшу, Чехию, Словакию и Венгрию…

Молодой политик Кшиштоф Босак в интервью для издания "Супер Экспресс" подчеркнул: "Я не только сопротивляюсь приезду в Польшу беженцев из мусульманских стран, но и выступаю против того, чтобы волны украинской экономической миграции затопили мою родину…"

— Он поднял очень важный вопрос. Сейчас правительство Беаты Шидло старается как бы "умаслить" Европейскую комиссию, как бы говорит: Да, мы не принимаем мигрантов с Ближнего Востока, однако берём на себя приём огромного числа граждан Украины. И ряд наших публицистов заверяют: надо открыть для украинцев наши вузы, принимать не только студентов, но и научных сотрудников, а также брать украинцев даже в польскую армию! На мой взгляд, эта идея не исследована до конца. Волна трудовых мигрантов с Украины принесет с собой в Польшу радикальных националистов, людей с криминальным опытом, а в будущем оформится и новая политическая партия Польши, которая будет продвигать интересы украинцев. Думаю, что этническое и национальное единство Польши было самым важным плюсом нашей страны после 1945 года. А теперь во Вроцлаве хотят ввести второй официальный язык – украинский. И в Кракове откроют украинские классы в польских школах. Повторяю, я далек от ксенофобии и шовинизма, но в Польше может в будущем произойти межнациональный конфликт с участием сторонников идей Степана Бандеры, вряд ли его удастся избежать.