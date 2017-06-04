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    Польша призвала Евросоюз закрыть границы от наплыва мигрантов

    Тема:

    Теракт на Лондонском мосту (170)

    (обновлено: )38950
    Как заявил глава МВД Польши Мариуш Блащак, "потакание политкорректности приносит плохие плоды". Он отметил невозможность участия Польши в европейской программе переселения беженцев.
    Мариуш Блащак
    wikipedia

    КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. Глава МВД Польши Мариуш Блащак призвал прекратить политику открывания двери для притока мусульманских мигрантов из Северной Африки и Ближнего Востока. Так он прокомментировал последние теракты в Лондоне.

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    "Угроза террористических посягательств, которые совершают мусульманские террористы в Западной Европе — это факт, а не инциденты", — заявил он в эфире Польского телевидения.

    Говоря о политике мультикультурализма, Блащак подчеркнул, что она приносит "плохие плоды". "Это отход от корней цивилизации Европы, а значит — от христианства… Потакание политике мультикультурализма, потакание политкорректности, это приносит плохие плоды", — сказал он.

    В этой связи Блащак отметил невозможность участия Польши в европейской программе переселения беженцев. "Я могу прямо сказать, что то, что пытается навязать, в частности, Польше Еврокомиссия, на что согласилось предыдущее правительство — недопустимо. Это может принести такие серьезные, трагические события, какие имеют место в Западной Европе", — заявил глава МВД.

    По мнению министра, Евросоюз должен изменить свою миграционную политику, в том числе закрыть границы от наплыва мигрантов-мусульман из Северной Африки и Ближнего Востока.

    "Нужно менять политику миграции. Нужно делать ставку именно на европейские ценности, вытекающие из христианской цивилизации. Здесь должны быть приняты решительные меры, последовательные действия, и одним из элементов этих действий является прекращение политики открывания двери для притока мусульманских мигрантов из Северной Африки, с Ближнего Востока", — сказал Блащак.

    В субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных людей, выйдя из машины, напали с ножами на прохожих. Террористы были уничтожены полицией за восемь минут с момента поступления вызова. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые — в тяжелом состоянии.

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