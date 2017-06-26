Притворявшиеся сирийскими беженцами украинцы подали в суд на власти ФРГ

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Административный суд в немецком Мюнстере в понедельник, 26 июня, начинает рассмотрение дела украинцев, которые успешно выдали себя в Германии за сирийцев и получили статус беженцев, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на издание Die Welt.

Как отмечается, дело оказалось в суде из-за того, что фальшивые "беженцы", которые не говорят по-арабски, хвастались тем, с какой легкостью им удалось обмануть немецких чиновников.

"Все началось в сентябре 2014 года, когда супруги с двумя несовершеннолетними детьми прибыло в ФРГ и попросило о предоставлении убежища, называя себя преследуемыми беженцами из Сирии. Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев предоставило им этот статус в марте 2015 года. Соответствующее решение было принято во время письменной процедуры. Личного собеседования с просителями убежища не было. Получив положительное решение, "беженцы" прибыли в приют, где начали хвастаться перед соседями, как легко смогли получить статус", — пишет издание.

Через некоторое время эта информация дошла до ведомства по вопросам иностранцев, которое в свою очередь проинформировало ведомство по вопросам миграции и беженцев. В итоге 13 апреля 2016 года решение о предоставлении украинцам статуса беженцев было отменено, а их ходатайства о предоставлении убежища отклонены. Именно это новое решение украинцы сейчас оспаривают, ссылаясь на действующую в Германии правовую норму "защиты доверия". Украинцы аргументируют тем, что их признали беженцами, несмотря на указания на то, что они не могут быть сирийцами, и, по их мнению, это решение должно оставаться в силе.

Напомним, ранее глава МВД Польши Мариуш Блащак призвал прекратить политику открывания двери для притока мусульманских мигрантов из Северной Африки и Ближнего Востока.