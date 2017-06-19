Эксперт: украинские мигранты - бомба замедленного действия для Польши

РИА Новости Украина

Вице-премьер и министр науки и высшего образования Польши Ярослав Говин считает, что Польша должна быть открыта для мигрантов с востока, то есть для украинцев. Одним из элементов открытости он считает предоставление гражданства. По его словам, необходимо предоставить гражданство 2 миллионам украинцев, так как они де факто поддерживают польскую экономику.

Это высказывание для Sputnik Polska комментирует независимый публицист Конрад Ренкас (Konrad Rękas).

Бывший главный редактор газеты "Rzeczpospolita", а в настоящее время консультант компаний по вооружению, Анджей Талага на страницах газеты поместил статью "Украинцы, добро пожаловать!". В статье сказано: "Пришло время для революционной проукраинской иммиграционной политики. Надо открыть для украинцев не только плантации клубники, но и школы, офисы фирм и даже армию".

— Подобное мнение не только у Анджея Талаги. В очень похожем ключе, и это уже гораздо более серьезная проблема, высказался вице-премьер Ярослав Говин. Но проблему украинской иммиграции в Польшу следует рассматривать в более широкой перспективе. Поляки справедливо опасаются волн беженцев. Но трудно сопротивляться впечатлению, что нас просто отвлекают от проблем, связанных с иммиграцией, которая особенно после отмены виз, надвигается на Польшу неконтролируемой волной.

Заместитель премьер-министра Говин открыто сказал, что Польше было бы лучше принять на работу украинских иммигрантов, чем с Ближнего Востока. Все ведь прекрасно понимают, что ближневосточные иммигранты в Польшу не едут, и, несмотря на разногласия Польши с Брюсселем, вероятно, и не поедут. Они едут на Запад в поисках: а) работы и б) выгоды. В Польше нет ни работы, ни выгоды, так что она не является привлекательным местом или рынком для этих людей.

Однако, Польша относительно привлекательна для иммигрантов с Украины, которые имеют здесь свои сообщества, опыт пребывания и, к сожалению, не обязательно только экономические интересы, связанные с жизненными потребностями украинских семей. Говорить о приеме украинцев, о создании на их базе опоры для польской экономики — это безответственные действия. Это, по сути, антинародные действия. Ведь украинские рабочие в Польше — гарантия поддержания низкой заработной платы в стране для всех. И то, что говорит Говин, а именно, что украинцы необходимы польской экономике и помогут сохранить рабочие места для поляков, это неправда. Как раз наоборот. Приток дешевой рабочей силы, с одной стороны, удерживает поляков в ловушке среднего роста, а польскую экономику в ловушке слабого рынка сбыта, низкой покупательной способности, экономической непривлекательности. Это будет способствовать функционированию только западных компаний, которые находятся в Польше, их сборочных цехов, которые рассчитаны на использование дешевой рабочей силы и не приносят никакой пользы ни полякам, ни польской экономике.

Нужно помнить еще и о том, что мы все время говорим о трех миллионах поляков, находящихся за границей. Некоторые из них, наивно поверив информации об экономическом восстановлении в Польше, которая ни на чем не базируется, задумаются о своем возвращении… и что? К чему они вернутся? Они должны вернуться, чтобы посмотреть, что рабочие места заняты украинцами, готовыми работать за бесценок?

Вице-премьер Ярослав Говин считает, что необходимо принять очень смелое решение — не только открыть рынок труда для украинцев, но и создать перспективу для предоставления гражданства. Кроме того он выступил против возможного закона о запрете героизации ОУН/УПА и отрицания геноцида со стороны этих организаций на Волыни. Как все это согласовать?

— К сожалению, речь идет о весьма последовательных действиях правительства, и на самом деле всего польского политического истеблишмента, потому что, когда речь идет о восточной политике, то нет существенной разницы между правящей партией (ПиС) и оппозицией (Гражданская платформа), или другими партиями в Польше. Нас шаг за шагом приучают к "нашествию" украинцев, к тому, что Варшава проводит крайне прокиевскую политику. Власть в Варшаве выполняет приказы из Вашингтона.

В преддверии визита президента Трампа в Варшаву, полякам скармливают такой популярный миф о Междуморье, чтобы подсластить их рабский статус оккупированной страны. На самом деле, речь идет о том, чтобы Америка подтвердила, что руками польских или восточноевропейских вассалов будет проводить агрессивную военную политику, политику поддержки хунты в Киеве.

Конечно же, высказывание Ярослава Говина является антинациональным актом, который упорно игнорирует очевидные факты, отрицает существование национальных проблем. Для него нет народа, есть только работодатели и работники, только капитал и рабочие. Таким образом, можно импортировать любое количество рук из любой точки мира и превратить их в покорных исполнителей.

Поляки никогда не скажут, что украинские националисты, люди, которые заражены убийственной идеологией, нам близки цивилизационно. Нет, они нам не близки.

Факты известны и очевидны. С момента победы в Киеве Евромайдана украинская среда в Польше подвержена нездоровому оживлению. У нас имеется достаточно точной информации, что в течение ближайших нескольких лет, появятся подготовленные сценарии и варианты внедрения украинского меньшинства в Сейм под своими знаменами. Если впустить два, три, пять миллионов украинцев и дать им гражданство, более того, чтобы они оказались близко от границы с Украиной, на землях, которые Бандера всегда считал своими, но занимаемыми Польшей, а именно в области Перемышля, Жешува, Замостья, Хелма и Люблина, все это поставит под угрозу территориальную целостность польского государства.

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