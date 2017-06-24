В Германии произошла массовая драка футбольных фанатов и мигрантов

КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. В немецком городе Магдебург в федеральной земле Саксония-Анхальт произошла массовая драка с участием футбольных фанатов и мигрантов, сообщает Mitteldeutsche Rundfunk.

Согласно сообщению, в столкновениях приняли участие около 150 человек, в том числе футбольные фанаты.

Точные причины возникновения конфликта неизвестны.

Для обуздании участников драки было привлечено около 110 полицейских. 14 из них получили легкие ранения, еще один был госпитализирован с тяжелым ранением.

Как отмечается, многие из участников драки находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, они бросали камни и бутылки в сотрудников полиции.

Также в столкновениях были повреждены несколько автомобилей.

Ранее сообщалось, что матч Кубка конфедераций между сборными Мексики и Новой Зеландии останавливали для видеопросмотра после массовой потасовки между футболистами.