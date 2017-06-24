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    В Германии произошла массовая драка футбольных фанатов и мигрантов

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    В столкновениях участвовали около 150 человек. Для обуздании участников драки было привлечено около 110 полицейских, 14 из них получили легкие ранения, еще один госпитализирован с тяжелым ранением.
    Массовая драка с участием футбольных фанатов в Германии
    Mitteldeutsche Rundfunk

    КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. В немецком городе Магдебург в федеральной земле Саксония-Анхальт произошла массовая драка с участием футбольных фанатов и мигрантов, сообщает Mitteldeutsche Rundfunk.

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    Согласно сообщению, в столкновениях приняли участие около 150 человек, в том числе футбольные фанаты. 

    Точные причины возникновения конфликта неизвестны.

    Для обуздании участников драки было привлечено около 110 полицейских. 14 из них получили легкие ранения, еще один был госпитализирован с тяжелым ранением.

    Как отмечается, многие из участников драки находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, они бросали камни и бутылки в сотрудников полиции.

    Также в столкновениях были повреждены несколько автомобилей.

    Ранее сообщалось, что матч Кубка конфедераций между сборными Мексики и Новой Зеландии останавливали для видеопросмотра после массовой потасовки между футболистами.

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