Воскобойник: Европе не нужны нелегальные трудовые мигранты из Украины

Беседовала Анна Лаба, РИА Новости Украина

Все более острой в Украине становится тема массовой трудовой миграции. Число украинских граждан, которые получили разрешение на работу в Польше, по данным польского министерства семьи, труда и социальной политики с 2013 года выросло в шесть раз. В 2016 году временную регистрацию на работу получили 1,3 миллиона украинцев, еще 116 тысяч получили возможность легального трудоустройства в Польше на более длительный срок.

Кроме Польши рабочие руки из Украины востребованы в России, и странах Евросоюза. В последнее время страны Восточной Европы, испытывающие дефицит рабочих рук, увеличивают квоты на работников из Украины и упрощают возможность получить разрешение на работу. Например, Чехия, в рамках пилотного проекта по привлечению высококвалифицированных кадров, кроме IT-специалистов приглашает на работу украинских врачей и медсестер.

Но кроме легального трудоустройства, украинцы работают за границей нелегально, и точного их числа не знает никто.

О том, стоит ли опасаться повального выезда украинцев за пределы страны в поисках работы, и какие специальности наиболее востребованы в странах Евросоюза и России в интервью РИА Новости Украина рассказал президент ОО "Всеукраинская Ассоциация компаний по международному трудоустройству" Василий Воскобойник.

Все больше стран облегчают возможность украинским трудовым мигрантам получить работу за границей. Украинцы выезжают как в страны Евросоюза, ту же Польшу, так и в Российскую Федерацию. Какие работы они там выполняют, какие профессии больше всего востребованы на Западе и Востоке?

— Опираясь на те социологические исследования, которые проводились по заказу нашей Ассоциации, я могу сказать, что львиная доля — 75% — вакансий, которые предлагала и предлагает Россия для украинцев, это работа на строительстве и ремонте. Условно говоря, Россия предлагает украинцам работать руками. Если мы говорим о таких направлениях, как медицина, сфера IT, офисные работники, — это в первую очередь Евросоюз.

Мы опрашивали людей, которые за последние пять лет хотя бы один раз выезжали на работу куда-то за границу, и 25% опрошенных работало в России, а 36% — работало в той же самой Польше. Если посчитать по странам, то практически 53% людей работало в странах Евросоюза. Что касается того, куда хотят поехать люди, то 68% хотят поехать уже на работу в Евросоюз, а в Россию хотят выехать лишь 6% опрошенных. Это говорит о том, что Россия не может ничего предложить украинцам в связи с собственными экономическими проблемами. Поэтому, с каждым годом количество наших соотечественников, работающих в этой стране, неуклонно сокращается. Сегодня те украинцы, которые хотят поехать на работу за границу, естественно, выбирают Европу.

С чем связан дефицит рабочей силы в Европе? Почему они стали привлекать наших трудовых мигрантов?

— Давайте говорить сразу, что и в России, и в Украине и в Европе одна и та же проблема. Во-первых, малая рождаемость. Коэффициент фертильности (отношение числа рожденных детей к числу женщин — Ред.) в Украине составляет 1,5, в России — 1,7 и то за счет мусульманского населения, а если мы говорим о Евросоюзе, то там цифры примерно идентичные — 1,5-1,7, может быть, 1,8 — не больше, даже двоечки никто не достигает. Недостаток собственного населения — это первая причина. Вторая — это экономический рост, который обязательно должен поддерживаться рабочими руками. И третий момент, если мы говорим о Чехии, Венгрии, Прибалтике, той же самой Польше, несмотря на то, что по сравнению с Украиной у них уровень ВВП выше в разы, в разы выше уровень заработной платы, люди тем не менее выезжают дальше — в страны Западной Европы — Англию, Германию, Скандинавию.

Миграционные процессы — это та проблема, которая стоит не только перед Украиной, это мировая тенденция. Мир становится открытым, глобальным, люди выбирают то место для жизни, которое для них более интересно, больше их устраивает. Только тоталитарные страны имеют возможность удерживать своих жителей за "железным занавесом".

Тем не менее, в развитых европейских странах недостаток рабочей силы покрывается за счет трудовых мигрантов из Восточной Европы, Восточная Европа, в свою очередь, компенсирует его за счет украинцев. А кто покроет дефицит рабочих рук в Украине?

— Вероятнее всего, мы будем идти тем же путем, которым идет Россия — мы будем привлекать бедных таджиков, узбеков, афганцев.

А насколько реально их привлечь, учитывая то, что нам предложить им особо нечего. Уровень заработной платы в Украине намного ниже, чем в в той же России?

— Давайте не забывать, что кризис не вечен. Есть очень хорошее выражение — деревья не растут до небес, точно так же и здесь, кризис рано или поздно закончится, и все равно начнется экономический подъем. Сюда будут точно также возвращаться украинцы, сюда, если будет интерес, будут приезжать и представители других стран. Я вам даже больше скажу: если опираться на реальную статистику (не только на социологию, которую мы проводили и которая показала, что в зависимости от групп опрошенных, хотят вернуться от 75% до 90% украинцев), например по Польше, у которой ВВП выше нашего в пять раз, а минималка — в 4,5 раза, то порядка 2-2,5 миллионов поляков ежегодно уезжает на работу за границу, и 80% из них выезжают на срок максимум до одного года. В Украине аналогичная ситуация: из 1,3 миллиона приглашений, которые были выданы в прошлом году для украинских трудовых мигрантов, я уверен, назад вернется минимум 1,1-1,2 миллиона.

Львиная доля людей возвращается. Поэтому не нужно демонизировать этот процесс, не нужно говорить, что все пропало, украинцы все уедут навсегда. Нет, этого не произойдет. Украинцы выезжают на срок максимум до одного года. Если смотреть на статистику тех людей, которые хотя бы один раз за последние пять лет выезжали на работу за границу, то 77% — это сезонная работа. Поэтому я бы не стал говорить, что трудовая миграция — это кошмарно, и так далее. В глазах людей, которые не понимают сути этого процесса, это может выглядеть ужасно. Но это не так.

Кто же будет обеспечивать экономический рост в Украине, если не будет трудового ресурса?

— Еще раз повторю, 80% людей, которые выезжают на работу за границу, там никогда не социализируются, никогда не останутся навсегда, они вернутся в Украину.

Какие специальности наиболее востребованы в Европейском союзе?

— Рабочие руки. Строители, люди, которые едут на сельское хозяйство, выполнять какую-то физическую работу. По нашей социологии, 75% людей, которые выезжали, заявили, что они работали в сфере строительства и ремонта. То есть особо там наши мозги не востребованы. Но все же, знание языка может решить проблему для квалифицированных специалистов с выездом на работу на Запад.

Какие страны пользуются наибольшей популярностью у украинских трудовых мигрантов? Евгений Пронин/Facebook Сюрпризы безвиза. Осталось много непереведенных документов – Пронин

— На первом месте у тех, кто уже ездил на работу за границу, стоит Польша — 36%, на втором месте стояла Россия — 25%, Германия, Чехия — по 6%, все остальные страны идут по ниспадающей — около 2-3%.

Какие страны будут наиболее предпочтительными для украинцев, с учетом облегчения правил въезда?

— Безвизовый въезд — это предложение от Европы приехать людям, у которых есть деньги, потратить эти деньги, получить удовольствие от туризма и вернуться назад. Безвизовый въезд не касается людей, которые хотят выехать на работу, не касается людей, которые будут или хотят заниматься бизнесом либо учиться. Для этого все равно останутся визы. И я бы не хотел связывать безвиз с увеличением потока трудовых мигрантов. Мы не будем говорить о нелегальном рынке, поскольку он был, есть и будет, но мы ведем речь исключительно о легальной работе. Поэтому если мы говорим о том, куда хотели бы поехать работать украинцы, то, согласно соцопросу, на первом месте стоит Германия, где хотели бы работать 23%. На втором месте находится Польша — 22%, Италия — 10%, Штаты — 9%, Чехия — 7%, а в Россию хотят поехать порядка 6%.

Вы не думаете, что следствием либерализации визового режима со странами Евросоюза все же станет увеличение потока нелегальных трудовых мигрантов?



— В этой жизни возможно все. Да, кто-то поедет нелегалом. Но давайте отметим, что сейчас происходит во всех странах Запада. Только в одной Чехии за март месяц было проведено около 10 тысяч проверок предприятий, на которых потенциально могли работали мигранты. За 27-28 марта из Чехии только украинцев было депортировано 85 человек, а общее количество людей, которые были арестованы, составило около 300 человек. По подобным мероприятиям в Польше я затруднюсь сказать, но думаю, что ситуация там примерно такая же. Европе не нужны нелегалы, они хотят легальных рабочих рук, потому что живут по закону.

Читайте также: Украина-ЕС. Коммунизм достигнут, и колбасы упали на нас с неба