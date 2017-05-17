Служба занятости: за границей официально работают лишь 1% украинцев

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Только 1% трудовых мигрантов с Украины трудоустраиваются за границей через официальных посредников с соблюдением всех необходимых требований страны, где они ищут работу, заявил в среду заместитель главы государственной службы занятости Сергей Кравченко.

"У нас есть проблема нелегальной трудовой миграции — только 1% украинцев трудоустраиваются за рубежом через официальных посредников", — цитирует слова Кравченко агентство "Укринформ".

По его словам, после возвращения в Украину люди остаются лишенными социальной защиты. "Они не имеют пенсионных накоплений, других социальных гарантий. Нам бы хотелось также поднять и урегулировать этот вопрос, поскольку миграция всегда была, есть и будет, этот процесс постоянный, и он будет продолжаться", — сказал Кравченко.

Он также отметил, что Госслужба занятости начала информировать людей о трудоустройстве за рубежом через Ассоциацию трудовых мигрантов. Таким образом ведомство объясняет людям, которые желают работать в странах ЕС, что для защиты их прав на территории той или иной страны им обязательно нужно иметь договор с работодателем и страховку.

Кравченко заявил, что на рынке труда Украины спрос на работу в Польше, Чехии, Венгрии и других странах-соседях настолько высок, что даже турагентства начали предлагать услуги по трудоустройству за рубежом.

В среду председатель Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармело Абела подписали документ о внесении изменений в законодательство ЕС для предоставления безвизового режима для граждан Украины. Ожидается, что безвизовый режим начнет действовать с 11 июня.

Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕC и четыре государства-не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), а также четыре страны-кандидата на присоединение к Шенгену (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия). Нахождение граждан Украины в странах-участницах Шенгенской зоны будет допущено не более чем на 90 дней в течение полугода, при этом использовать разрешенные дни непрерывно не обязательно. Безвизовый режим не дает разрешения на работу и учебу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещение близких и родственников.