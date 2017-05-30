Визы с РФ против безвиза с ЕС. Кто кого?

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Возможное введение виз с РФ продолжает будоражить украинцев. В Верховной Раде этот вопрос отложили – даже во входящем в коалицию "Блоке Петра Порошенко" нет единства: часть фракции – за, часть – против. Раньше спикер парламента Андрей Парубий заявлял, что будет ставить введение виз на голосование в случае, если будет гарантированное число голосов.

Понятно, что вопрос это – политический, еще одна инициатива условной "партии войны", но есть здесь и огромная экономическая, социальная составляющая: что будет с миллионами украинцев, работающих в России? Получается, им придется вынуждены вернуться в Украину, где для каждого вряд ли найдется рабочее место. А это – дополнительное социальное напряжение.

Политолог, директор аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев называет подобный шаг "выстрелом себе в ногу".

"Достаточно посмотреть наполненность поездов "Ковель – Москва", "Ивано-Франковск – Москва", "Львов – Москва" – из самых патриотических регионов. Там валом едут в Мордор вкалывать. Поскольку в Мордоре платят от 1000 долларов, которую украинские хозяева платить не готовы наймитам, то, естественно, отбросив в сторону все условности, патриотичные галичане садятся на поезд и едут работать на ударные стройки в Российской Федерации", – заявил эксперт.

"Катастрофа" и "последний аргумент"

Возможным введение виз с РФ считает политолог-международник Олег Волошин, даже несмотря на "маразматичность и вредность подобного решения". При этом эксперт уверен, что если РФ в ответ введет визы для украинцев, "это будет настоящая катастрофа для заробитчан, студентов и многих других".

"Но власть не волнует то, что думают о них люди, которых власть не считает своими избирателями", – заявил эксперт.

А политический аналитик Дмитрий Корнейчук подчеркивает: пока президент Порошенко не пойдет на подобный шаг: возможно, если украинского главу государства будут заставлять взять публичные обязательства по выполнению "Минска", тогда визы с РФ могут быть "последним аргументом", добавляет Корнейчук.

Зеркальный ответ

На минувшей неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков фактически отказался комментировать возможное введение виз с Украиной, отметив, что нужно дождаться "очередного витка в русофобских дискуссиях". Впрочем, Песков все же сообщил, что Москва будет исходить из “принципа взаимности” в визовых вопросах с Украиной.

РИА Новости Украина Правила безвиза для украинцев. Инфографика

В переводе с дипломатического это означает "как вы к нам, так и мы к вам". Если Украина введет визы – их в ответ введет и РФ. А также это наверняка будет означать введение виз для украинцев с Белоруссией, уменьшение периода их легального пребывания в РФ (сейчас это 90 дней в течение полугода), иные ужесточения.

Политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков подчеркивает, что кроме граждан Украины, которые только собираются ехать в РФ, проблемы могут возникнуть у тех, кто уже находится в России.

"Понятно, что часть их находится там нелегально, но те, кто получил регистрацию на 90 суток, тоже "провисают" и попадают в двусмысленную ситуацию: с них местные компетентные органы Российской Федерации могут начать требовать оформления виз. Значит, им нужно будет бросать все, выезжать или там куда-то идти и получать визы. А эти все вещи у нас не отработаны, поскольку такого никогда не было", – сообщил политолог.

Сложности безвиза

А пока в стране обсуждают возможный "виз" с РФ, оказывается, что не все так хорошо с долгожданным, но таки полученным безвизом – хватает опасных подводных камней.

Кроме самой очевидной проблемы – не за что ехать, есть другие сложности, способные закрыть путь в ЕС. В первую очередь – страховка. О 5 связанных с ней рисках рассказала путешественник со стажем, директор по розничным продажам и управлению сетью СК Аска Татьяна Пинчук.

Саму же информацию, что страховка больше не нужна, она называет "главным мифом безвиза".

В первую очередь, Пинчук советует обязательно оформлять туристическую страховку, поскольку "полис всегда покупался не для визы, а для путешественника".

Второе – обеспечить себя в дороге: для этого нужна "Зеленая карта" – аналог украинского полиса "автогражданки", действующий в 46 странах.

Третий пункт – защитить свое авто, для чего Пинчук советует оформить полное КАСКО, которое действует в Европе.

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Четвертое: убедиться, что платежи в безопасности. Здесь совет – сообщить своему банку, что вы планируете использовать карту за пределами страны, и уточнить, застрахована ли она, и от чего.

Пятое: беречь жилье: бережно относиться к месту, которое посещаете во время поездки – "номер гостиницы, квартиру на Airbnb или дом кауч-серфера".