Украина-ЕС. Коммунизм достигнут, и колбасы упали на нас с неба

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Сенат Нидерландов вслед за Палатой представителей ратифицировал соглашение об ассоциации Украины с ЕС.

Несколько сотен человек 30 мая митинговали у здания Министерства юстиции в Киеве с требованием зарегистрировать переименование политической партии экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили "Рух новых сил". Во время акции произошло несколько потасовок с правоохранителями.

В то же время Министерство юстиции подает в суд иск против Саакашвили о защите чести и достоинства. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко. Он также пообещал зарегистрировать изменения, если политическая сила предоставит необходимые документы.

В Киеве на Позняках выстрелом в спину был убит помощник директора концерна "Укрспирт" Виктор Панков. Полиция рассматривает все возможные версии этого убийства, начиная от личностных взаимоотношений, заканчивая невыполнением финансовых обязательств.

Информационные итоги вторника, 30 мая, в эфире радиостанции Голос Столицы подвел политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин.

Верхняя палата парламента Нидерландов ратифицировала соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Это хорошие новости?

— Я когда слышу перечисление, что нас теперь ждет, у нас такое чувство, что наконец-то коммунизм достигнут, наконец-то эти колбасы упали на нас с неба. На самом-то деле, давайте честно говорить: договор об евроассоциации и зоне свободной торговли, он временно даже до ратификации действовал. То есть, грубо говоря, многие аспекты, связанные с этим договором, с торговлей, мы уже видели и уже ощущаем на себе. Потому если говорить о том, хорошо это или плохо, наверное, хорошо все-таки, я думаю, этот процесс закончен. Но это такой праздник со слезами на глазах, потому что не стоит забывать, что Нидерланды после референдума заложили некоторые ограничения для дальнейших евроустремлений Украины. И Нидерланды, ратифицировав этот договор, Верхняя палата, как бы эти ограничения теперь будут распространяться от имени всех стран ЕС. А я напомню, эти ограничения связаны с тем, что Украина не будет подаваться даже на кандидатство в членство ЕС, то есть Украина взяла на себя это обязательство.

Дальше, Украина не будет претендовать на военную помощь со стороны ЕС, Украина не будет претендовать на доступ к финансовым фондам ЕС, украинские граждане не смогут работать в ЕС, то есть на них не будет распространено то, что называется шенгенское соглашение. И последнее, это то, что ЕС оставляет за собой право контроля в контексте коррупции. Грубо говоря, получается, что этот договор с одной стороны — это успех, а с другой стороны — это конец нашей евроинтеграции. И это, наверное, самый парадоксальный вывод, который мы можем сделать, потому что получается, что дальше ничего нет. То есть, дальше нет ни кандидатства в членство ЕС, ни тем более, идеи о присоединении Украины к ЕС.

А на практике, что изменится?

— На самом-то деле, ничего. Потому что не только Украина является членом евроассоциации с ЕС, даже некоторые не европейские страны являются членами евроассоциации, например, Израиль или Египет. То есть, договор про евроассоциацию глобально означает, что ЕС готов с такой страной установить более длительное и более тесное партнерство, но сам по себе этот договор, он скорее, наверное, больше предполагает обязательств, чем дает нам глобально какие-то дополнительные плюсы. То есть, тем более, что у нас он еще завернут в договор о зоне свободной торговли, а мы видим, что пока что с зоной свободной торговли у нас есть колоссальные проблемы, потому что есть квоты, и многим отраслям сложно выходить на европейский рынок. То есть вроде бы у нас есть зона свободной торговли, но в реальности мы видим, что в основном там ждут от Украины только сырья. Нашего леса, наверное, возможно наших трудовых ресурсов. И то, не совсем, наверное, легально. А вот если говорить о какой-то высокотехнологичной продукции, продукции с добавленной стоимостью, ЕС не очень-то этого ждет.

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В экспертной среде популярно мнение, что после решения сената Нидерландов закончились пряники для Украины, и дальше ЕС будет лишен механизмов влияния на Украину.

— На самом деле, я не совсем соглашусь с этим. Потому что, во-первых, не стоит забывать, что теперь мы вправе от нашей власти требовать ежемесячных отчетов, что же она сделала в контексте имплементации договора про евроассоциацию. Со всем перечнем, как нам стало жить лучше, как торговля стала лучше работать. Во-вторых, ЕС за собой оставил право контроля, например, по вопросам борьбы с коррупцией. И это означает, что ЕС дальше будет эти вещи мониторить. Плюс, не стоит забывать, что наш договор о либерализации визового режима включает в себя также мониторинг Украины на ближайшие несколько лет, мониторинг, например, фундаментальных прав человека. И если ЕС будет видеть, что здесь происходят нарушения прав человека, то он может в одностороннем порядке приостановить либерализацию визового режима и в целом подумать о пересмотре каких-то параметров, какие есть между Украиной и ЕС.

Резкость в заявлениях президента Франции Эммануэля Макрона, возможно, сулит активную повестку дня?

— Макрон остался таким "Киндер-сюрпризом". Он молодой президент и сюрприз, потому что многие от него ожидали продолжения линии Олланда. Мы видим, что он готов пересматривать эти линии, и это показатель того, что Макрон не хочет быть вторым в Европе. Наверное, он понимает, что и первым быть, наверное, сложно, в том числе, и в "Нормандской четверке", но и вторым он тоже не хочет быть. И это, кстати, интересный нюанс, потому что, действительно, даже некая конкуренция Макрона с Меркель может подтолкнуть "Нормандскую четверку" к активизации работы. Другое дело, что мы видим, что постепенно риторика меняется в том смысле, что если за ближайший год мы не увидим глобальных подвижек по Минску и по "Нормандской четверке", я думаю, что ответственность будет назначена всем и Киеву в том числе, не только Москве. Тем более, мы слышим часто в последнее время в риторике даже европейских дипломатов активно стали обсуждать тему, что не только одна сторона, что вина лежит на двух странах.

Есть мнение, что нужно дождаться выборов в Германии, только тогда можно говорить об эффективной работе…

— Мне кажется, что Меркель в какой-то мере, особенно после региональных выборов, почувствовала какую-то силу и свободу в действиях. То есть весной еще казалось, что Меркель будет выжидать, ожидая своих парламентских выборов в Германии. Сейчас складывается впечатление, что она, наоборот, ощутила после победы ХСС в части региональных выборов, что, скорее всего, победит. И, мне кажется, это ее подталкивает действовать, не только исходя из избирательной стратегии, понимание того, что нужно перенимать некоторые карты у социал-демократов, которые пытаются разыграть именно международную карту. Потому что Мартин Шульц был руководителем Европарламента, и он как раз критикует Меркель именно по внешнеполитической линии, в том числе, ее критиковал за мягкость в отношении к Дональду Трампу. И мы видим, что теперь Меркель делает такие резонансные заявления, что пора Германии рассчитывать на себя, что она после встречи с Трампом осознала это. И вот это может подтолкнуть Меркель к более активной позиции в норманнской четверке.

Это на руку Украине?

— Я не уверен, что все в Киеве этому обрадуются.

Сторонники "Руха новых сил" — это политическая сила Саакашвили и его соратников, пришли с митингом под здание Минюста. Что за история, объясните нам?

— Без сомнения тут, если говорить обо всей этой истории, идет некая борьба за бренд Михеила Саакашвили, потому что это действительно одна из технологий, которая очень часто применяется в наших выборах, в контексте однофамильцев, людей, которые имеют одинаковое имя, создать несколько объединений с одинаковым именем, чтобы запутать избирателя. Но в данном случае мне это напоминает скорее желание самого Саакашвили вновь оказаться на какой-то информационной волне, показать, что он такой обиженный, что власть против него, и каким-то образом реабилитировать себя после одесского вояжа, одесского периода своего.

Вот что пишет Саакашвили в Фейсбуке: "Сегодня мне пришлось чуть ли не с боем прорываться в Минюст, чтобы доказывать Петренко, министру, что я Михеил Саакашвили, и что только я имею право зарегистрировать партию под своим именем. Министр не только не признал своей вины, он еще и решил подать на меня в суд за то, что я назвал его мерзавцем, и сказал, что такие, как он, должны сидеть в тюрьме. Я уже однажды говорил это одному такому же воришке, Насирову, и вот где он сейчас. Пройдет немного времени прежде, чем и этот пособник барыг будет сидеть в тюрьме, очень скоро мы очистим от них всю Украину и министрами будут только те, кто этого заслуживает".

— Я думаю, тут еще есть линия разлома, она связана с фигурой самого Петренко. Не стоит забывать, что у Саакашвили были конфликты с Арсением Яценюком, с "Народным фронтом", и Петренко все-таки относится к команде, к квоте "Народного фронта", так что я не исключаю тут еще и этих конфликтов, которые, в общем-то, накопились. Тем более, вспомните конфликт Михеила Саакашвили с Арсеном Аваковым... Но если в целом говорить, мне кажется, что Саакашвили в какой-то мере будет ее и дальше разыгрывать для того, чтобы вернуть себя в информационное пространство, потому что мы немного уже забыли о нем. Согласитесь, на фоне всех других вещей… А тут получается, возникает такая точка напряжения. А Саакашвили достаточно мастерски умеет работать с такими конфликтными ситуациями.

В Киеве на Позняках выстрелом в спину убит помощник директора концерна "Укрспирт" Виктор Панков. Пока по горячим следам поймать преступника не удалось. Что происходит?

— Я думаю, несколько причин есть. Во-первых, мы вообще видим проблемы – у нас криминогенная ситуация, вспомните, Вороненков не так давно. То есть колоссальные проблемы с криминогенной ситуацией и с тем, что правоохранительные органы не справляются с этой историей. И плюс, очевидно, сама ситуация вокруг "Укрспирта", я напомню, что параллельно с этим, вполне может быть, эта история имела начало еще на прошлой неделе, когда в отставку ушел министр аграрной политики Тарас Кутовой, потому что там тоже были скандалы, связаны с "Укрспиртом". Я напомню, что была попытка министра влиять на это предприятие. Владимир Гройсман как-то технически смог его вывести из-под контроля министра. В итоге это закончилось вот этим скандалом, и тем, что Кутовой ушел, а Гройсман смог усилить контроль над этим предприятием, а теперь мы видим вот это убийство. Очевидно, что человек, который очень много знал и неформально контролировал это предприятие, он теперь убит. Очевидно, что в ближайшее время мы увидим перераспределение схем внутри предприятия. И я, кстати, не исключаю, что это убийство может привести к тому, что кто-то постарается очень быстро и по простой процедуре через приватизацию получить "Укрспирт", то есть это предприятие, которое на самом деле несет золотые яйца. Но мы видим, что именно поэтому есть желающие контролировать и выкачивать оттуда государственные ресурсы в частных, личных целях.

О приватизации уже заговорили в том контексте, что если бы было приватизировано предприятие, были бы перекрыты коррупционные схемы.

— Я вот об этом и говорю. То есть это убийство начинает использоваться для того, чтобы сказать, что давайте его приватизируем и избавимся. Но это курица несет разные яйца, но почему-то гуляет. Давайте ее убьем и избавимся от проблемы. То есть, грубо говоря, я думаю, что будет подготовка к приватизации "Укрспирта", вполне может быть, что осенью. А "Укрспирт" — это не просто какое-то одно предприятие, а это сумма предприятий, около 150 разных предприятий, спиртопроизводящих заводов, то есть на самом деле колоссальные мощности, колоссальные деньги, которые у нас некоторые политические силы неоднократно пытались использовать в своих целях. Допустим, до Майдана активно там работала так называемая семья на этих потоках, потом партия "Свобода" пыталась тоже оттуда выкачивать ресурсы, мы помним эти скандалы, связанные с министром Швайкой и коррупционные скандалы, связанные с "Укрспиртом". То есть, грубо говоря, это курица, которая несет золотые яйца, потому я не исключаю, что в дальнейшем эта история, в том числе, будет использована для того, чтобы как-то быстро приватизировать, точнее, передать в нужные руки это предприятие.

Арсен Аваков заявил, что в Киеве уровень преступности снижается и растет процент раскрываемости. С положением на улицах это не корреспондируется.

— В этом все и дело. Мне кажется, что статистика немножечко подправлена для того, чтобы позитивно показать деятельность МВД. В реальности мы видим по преступлениям, у нас уже целое ожерелье таких резонансных преступлений, где прогресса нет, что эти вещи, к сожалению, наоборот, только ухудшается эта ситуация.

Ранее помощник начальника западного регионального управления Госпогранслужбы Владимир Шеремет в эфире "ГС" отметил, что сейчас существует слишком много "страшилок" о трудностях пересечения границы с ЕС, которые не соответствуют действительности.

Также политический эксперт Янина Соколовская в эфире Голоса Столицы обратила внимание, что Европейский Союз стал для украинцев синонимом мечты и хорошей жизни.