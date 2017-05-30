Похороны отечественной медсистемы. Эпитафия от врачей

Инесса Другова. РИА Новости Украина

В Украине развернулась настоящая баталия вокруг реформы системы здравоохранения. Минздрав пытается любой ценой провести через парламент четыре законопроекта, которые дадут старт реформе имени Супрун, а парламентарии упорно сопротивляются.

Минздрав, уже доказавший свое умение организовывать рекламные кампании с использованием пользованием комиксов, рассчитанных на детей с девиантным поведением, настаивает, что без данных законопроектов вся система здравоохранения в стране рухнет и погребет под собой и пациентов, и медработников.

Более того, чтобы мотивировать народ подержать реформы, в Минздраве предприняли массированное наступление на медиков, называя их взяточниками и убийцами.

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"Не будет у вас, друзья, других врачей, других медсестёр, не ведитесь на тупую популистскую риторику некоторых активистов от якобы пациентов с сомнительной репутацией, ничего для самих пациентов не сделавших, кроме разговоров…они отрабатывают свои гранты, а конкретные хорошие дела для вас всегда делают и будут делать доктора и другой медперсонал, который живет и работает в тех же условиях, что и все украинцы. Да, в семье не без урода, но, прежде чем всех хаять, подумайте о тех медиках, которые честно работают, с большой самоотдачей, которые сами болеют и сталкиваются с теми же трудностями, что и вы все…не теряйте своих врачей, других у вас все равно не будет… Я имею право говорить, т.к. за свою практику будучи в различных комиссиях я никогда не покрывала медиков, если они не правы, но то нагнетание, которое сейчас происходит в отношение прежде всего врачей, ни к чему хорошему не приведёт… лучшие уедут и уйдут (и правильно сделают), а от активистов толку мало, не помогут … А западная медицина ВСЕГДА очень дорогая, но далеко НЕ ВСЕГДА очень хорошая, особенно терапия…:) А те условия, в которых работают наши медики вообще не дают морального право на осуждение кем бы то ни было", — написала на своей странице в Facebook главный внештатный инфекционист МОЗ Украины Ольга Голубовская.

Супрун не пройдет

Профильный же комитет Верховной Рады реформы, предложенной Ульяной Супрун и ее командой решительно, не одобряет и делает все от него зависящее, чтобы ее провалить. По их компетентному мнению, законопроекты от Минздрава по сути и по форме вступают в жесткое противоречие с Конституцией Украины и легализует циничное торпедирование и окончательный развал еще кое-как, но функционирующей системы Семашко.

Как только законопроекты были обнародованы и представлены на Кабмине, эксперты не сомневались, что ни одна политическая сила не захочет приобретать имидж гробовщика отечественной медицины. И на призывы, угрозы и ритуальные танцы нардепы рискнут поверить невнятным, неаргументированным лозунгам и истерике Супрун в прессе и в парламенте.

"Я лично, наш Комитет и большинство парламентариев за такую медицинскую реформу, которая сохранит здоровье украинцев. Медицинская помощь должна быть доступной и качественной, права и интересы пациентов и врачей — обеспеченными. Именно на это направлен пакет наших законопроектов. Авантюрам Минздрава поддержки в парламенте не будет. Только тогда, когда в Раде будут голоса за министра, найдутся голоса и по его инициативе, если они, конечно, будут проукраинскими и будут отражать национальный интерес", — предупредил заместитель председателя комитета по вопросам здравоохранения Верховной Рады Олег Мусий.

Глас вопиющего в пустыне

В пылу борьбы, ломая копья никто из властей предержащих, казалось бы не замечает, что медицина летит в тарарары. Время от времени, во всемирной паутине, в ее украинском уголке раздается глас вопиющего в пустыне. Но вряд ли он будет услышан на властном Олимпе. Еще в самом начале года вокруг Минздрава разразился грандиозный скандал: хирург-кардиолог, создавший с нуля Киевский Центр сердца, Борис Тодуров открыто обвинил главу министерства Ульяну Супрун в преступной халатности, повлекшей за собой тысячи смертей. Минздрав в ответ выплеснул несколько ушатов грязи на Тодуровова, обвинил его во всех смертных грехах. Страсти побушевали, а воз и ныне там.

Еще одно письмо в "пустоту" написал известный семейный врач Евгений Комаровский, которое мы приводим полностью.

"Останавливать процесс самоуничтожения вы не хотите никак… Каждое утро читаю записки из ада. Как в палате площадью 14 кв. м 6 детей и 6 мам. Как мечутся в приемном отделении — ищут врача, чтоб помочь умирающему молодому парню, разбившемуся на мотоцикле. Как ищут обезболивающие — мама кричит, рак кишечника. За то, чтобы привязать ремень к кровати (чтобы мог помочь самому себе сесть после инсульта), — 100 грн. Это в платной палате, которая отличается от бесплатной исключительно тем, что там всего 4 койки, а не 10. "Мы не знаем, бешеная собака или не бешеная", но вакцины у нас все равно нет. Достанете — будем колоть. Половина бумажек из лаборатории дают повод усомниться в правдивости результатов. Фармакология — царство фуфломицинов и фальсификатов. Редкие адекватно работающие лекарства — как лучик света в глубоком колодце.



Вы все думаете, что это шутки, запугивания, пиар?



Я вас предупреждал о том, что рядом корь и она придет. Она пришла. Я утверждаю, что нет вопроса — придет дифтерия или не придет. Это всего лишь вопрос времени. Придет обязательно, и тогда вы, в черных очередях к детским гробикам, может быть, услышите, наконец, что противодифтерийной сыворотки как не было, так и нет.



Вы что, не от мира сего? Вы думаете, что вас это не коснется? Каждый 3-й из вас умрет от рака. И будете орать, выпрашивая обезболивающее. И скулить, и думать — а чего я молчал, когда не болело?!! Вы надеетесь вырастить ребенка и ни разу в больницу не попасть? Не получится! И будете в обшарпанной палате, в компании из 5 таких же молчаливых/терпеливых/надеющихсячтопронесет, смотреть, как ваше дитя будут колоть по 4 раза в день лекарствами, о которых во всем мире забыли уже давно. И лекарства эти вы там же и будете покупать в личной аптеке главврача. РИА Новости | Перейти в фотобанк В Украине проблема с медстраховками для выезда за рубеж - эксперт

А когда ваши пожилые родители окажутся перед дверью в лучший мир, вы сможете проводить их достойно? Без боли, без мокрой постели, без пролежней? Да, я понимаю, что шансов дожить до старости немного — тут уже до пенсии дожить сложно, но если все-таки доживется, есть ли шансы на легкий уход без страданий и унижений?



Вы дружно наплевали на себя. На своих детей. На своих родителей.



Вас ведут на бойню, хотя нет, не ведут — уже привели. Вас с каждым днем все меньше. Самые сильные/мудрые убегают. Кто не может убежать — уползает. Умные/осторожные держатся в стороне и пятятся к выходу.



Оставшиеся бандиты кричат-подгоняют: раз вам не нравится — валите отсюда!



Некие люди, еще трепыхающиеся, готовят законопроекты по реформе медицины.



Я не реформатор и не организатор здравоохранения. Я не утверждаю, что эти проекты хорошие/плохие. Я хочу, чтобы государственные люди их рассмотрели и либо приняли, либо сказали: это не годится, надо переделывать! И немедленно занялись переделыванием, поскольку уходит время, а вместе с уходящим временем уходят жизни людей.



Но они вообще не хотят об этом говорить!!!



ВООБЩЕ НЕ ХОТЯТ РАССМАТРИВАТЬ РЕФОРМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!



Они упорно придумывают все новые и новые запреты и продолжают стравливать людей. Они глубоко убеждены в том, что именно эти запреты являются неотложными, а реформы здравоохранения могут подождать.



Да, я мечтаю о том, что будут квоты на процент фуфломицинов в аптеках, квоты на количество внутримышечных инъекций, квоты на концентрацию садистов, с улыбкой на устах говорящих: "ну потерпи". Но наши специалисты по квотам даже не хотят об этом говорить.



Они подбрасывают вам все новые и новые темы для обсуждения, и вы тут же забываете обо всем, перемывая косточки артистам да налоговым начальникам.

Забываете о самом главном!!! О детях, стариках, больных, инвалидах.



Майдан начался с нетерпимости к насилию. Нельзя бить людей, которые высказывают свое мнение! Именно это "нельзя" вывело людей на улицы. А теперь стало можно?

Вся наша система здравоохранения — это насилие над человеческим достоинством. РИА Новости Украина/Youtube Реформа Минздрава. В стране не останется ни врачей, ни медсестер - эксперт

Если общество спокойно проглатывает игнорирование депутатами самой острой проблемы каждой семьи, значит, общество заслужило таких депутатов. Вы заслужили! Но дети ваши чем провинились? За какие грехи им такие родители/избиратели достались?



Я еще раз обращаюсь к депутатам: опомнитесь, пока не поздно!



Даже у самого терпеливого терпения есть граница. Даже у самых изощренных издевательств есть предел.

Я видел, что некоторые политические силы не дали за рассмотрение медреформы ни одного голоса.



Я объясняю вам и вашим избирателям, в чем ваша ошибка. Вносятся законопроекты, с которыми вы категорически не согласны. У вас есть другой взгляд на реформу здравоохранения. Вы анализируете ошибки, предлагаете альтернативы или улучшения и только так — в публичном споре — рождаете истину. Но не говорить об этом вообще — это политическая импотенция. Если вам нечего сказать, так что вы там, в Раде, делаете? Отпустите Народ Мой!



Мой народ действительно проживет без социальных сетей и без всего остального, что вы еще надумаете запретить.



Но мой народ не сможет выжить без медицины".

Не исключено, что теперь доктор Комаровский станет объектом нападок, но уже не со стороны Минздрава, как это было с профессором Тодуровым.

Но и Комаровский, и Тодуров несомненно правы в одном, так дальше продолжаться не может.