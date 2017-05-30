А вы готовы к диалогу? Переговоры Макрон - Путин, опрос экспертов

STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Еще недавно в Украине активно обсуждалось, чем обернется для страны избрание президентом Франции Эммануэля Макрона, а спустя месяц пришло время анализировать его первые политические шаги. Тем более, что таким из них стала встреча не с кем-нибудь, а с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным.

Официально основными темами прошедших в понедельник переговоров стали двусторонние отношения, а также ситуация в Сирии и в Украине. По словам российского лидера, во время общения стороны искали точки соприкосновения по основным международным проблемам, и, похоже, их удалось найти.

Минска-3 не будет

В среде отечественных политических экспертов результаты общения Макрона с Путиным восприняли неоднозначно. Хотя, общая линия все-таки прослеживается — в ближайшее время стоит ожидать активизации переговорного процесса по украинскому вопросу.

"Переговорный процесс по решению украинского вопроса вряд ли будет затягиваться", — считает политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко. "Однозначно, будет только Минск-2, третьего или четвертого Минска не будет точно. Диалог должен быть не только между Киевом и Москвой, Киевом и Донбассом, но и всех участников Минского формата. Если будет разговор в формате нормандской четверки, тогда появится возможность достичь какого-то результата. Если несколько "двоек", то вряд ли это принесет результат".

Прибавить оборотов

Вместе с тем, эксперт призывает не торопиться с какими-либо выводами.

"Макрон и Путин "договорились договариваться", не более того. Хотя, то, что президенты заявили о решимости продолжать диалог в рамках нормандского формата и невозможности игнорирования накопившихся проблем вселяет надежду в то, что процесс пройдет более активно. Тем более, что в последние полгода уже бывший президент Франсуа Олланд считался "хромой уткой", а сама Франция немного сбавила обороты в своем участии. Не исключаю, что сейчас нормандский формат может усилиться и принести положительные результаты", - уверен Бондаренко.

Замена на поле

О том, что Макрон займет более активную позицию, чем его предшественник говорит и политолог Алексей Якубин.

"Думаю, что в нормандской четверке, которая активизируется в ближайшее время, Макрон будет более активен, чем Олланд. У нового президента есть амбиции на этом поприще", — считает Якубин.

Политолог не исключает того, что вместо Германии свою роль в решении ключевых вопросов попытается сыграть Франция.

"Возможно, это была попытка посмотреть, не получится ли у Макрона наладить общий язык с Путиным, чего пока не выходит у Ангелы Меркель. Так или иначе, встреча показала, что нормандский формат остается единственным вариантом и альтернативы ему нет. Рассчитывать на то, что сейчас произойдет быстрое присоединение Соединенных Штатов не приходится. Тем более, что в США дали понять, что именно Европа должна решать украинский вопрос", — отметил политолог.

Тезисы Трампа

Политический технолог Дмитрий Корнейчук, проанализировав результаты встречи лидеров Франции и России и пришел к выводу, что Макрон уже выбрал для себя приоритет — ориентация на позицию США. И лояльность к России — в рамках политики на улучшение отношений между Трампом-Путиным.

"По сути, президент Франции озвучивал все тезисы Трампа. Первое — в ближайшие недели по инициативе Франции состоится встреча в "нормандском формате". Кстати, в пику Меркель именно Макрон выступил публичным инициатором конкретных дат по "нормандской встрече", поскольку Меркель официально не предлагала. Хотя изначально было подозрение, что такой ход Макрона санкционирован по договоренностям Меркель-Трампа. Но, похоже, нет. Иными словами, поскольку США официально не полезут в "Минск", то их "руками" там станет Макрон. И Трамп уже сделал сигнал Путину: пришло время переходить от предварительных переговоров по "Большой сделке" к конкретике. И именно встреча в "нормандском формате" станет тест-драйвом договоренностей Трампа-Путина", - написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

Читайте также: Евроассоциация: Нидерланды дают добро