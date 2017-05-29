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    Макрон: дискуссии в "нормандском формате" пройдут в ближайшие недели

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    (обновлено: )19130
    По словам президента Франции Эммануэля Макрона, в ближайшие дни, в ближайшие недели буквально, будет проведена дискуссия в "нормандском формате", которая позволит дать полную оценку ситуации.
    Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Версальском дворце
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Дискуссии в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина), которые позволят участникам дать полную оценку ситуации в Украине, пройдут в ближайшие недели, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

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    "В ближайшие дни, в ближайшие недели буквально, мы проведем дискуссию в "нормандском формате", которая позволит нам дать полную оценку ситуации", — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

    В понедельник Путин прибыл в Версаль для проведения переговоров по приглашению Макрона. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что президенты планируют обсудить двусторонние отношения, борьбу с терроризмом. Песков также подчеркивал, что вопрос осужденных в РФ украинцев не стоит в повестке переговоров Путина и Макрона, но российский лидер даст французскому коллеге исчерпывающее объяснение, если эта тема будет поднята.

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