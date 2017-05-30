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    Встреча Макрона и Путина попахивает "зрадой" - Спиридонов

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    По словам политического эксперта Николая Спиридонова, то, что Владимир Путин стал первым президентом зарубежного государства, которого Эммануэль Макрон принял в Версальском дворце может настораживать.
    Официальный визит президента РФ В. Путина в Париж
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в Версале под Парижем. Встреча двух лидеров стала первой после победы Макрона на выборах.

    По мнению политолога Николая Спиридонова, украинский вопрос не является приоритетным президентов Франции и Российской Федерации. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

    STEPHANE DE SAKUTIN / AFP
    Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон

    "Похоже, что встреча Путина и Макрона особых результатов не дала. Хотя, сам факт, что Владимир Путин стал первым президентом зарубежного государства, которого Эммануэль Макрон принял в Версальском дворце — немного попахивает зрадой.

    Судя по их пресс-конференции, Макрона, главным образом, волнует притеснение геев в Чечне, а Путина бизнес и товарооборот между Францией и Россией. Украина их волнует гораздо меньше, но при случае, ещё обсудят ее в Нормандском формате.

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    Думаю, что нас тоже относительно устраивает нормандский формат, потому что, последнее время наметилась неприятная тенденция, что судьбу Украины решают без участия украинцев. А в нормандском формате Украина всё-таки представлена. Хоть это немного радует...", — отметил Спиридонов.

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