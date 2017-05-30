Встреча Макрона и Путина попахивает "зрадой" - Спиридонов

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели переговоры в Версале под Парижем. Встреча двух лидеров стала первой после победы Макрона на выборах.

По мнению политолога Николая Спиридонова, украинский вопрос не является приоритетным президентов Франции и Российской Федерации. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

STEPHANE DE SAKUTIN / AFP Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон

"Похоже, что встреча Путина и Макрона особых результатов не дала. Хотя, сам факт, что Владимир Путин стал первым президентом зарубежного государства, которого Эммануэль Макрон принял в Версальском дворце — немного попахивает зрадой.



Судя по их пресс-конференции, Макрона, главным образом, волнует притеснение геев в Чечне, а Путина бизнес и товарооборот между Францией и Россией. Украина их волнует гораздо меньше, но при случае, ещё обсудят ее в Нормандском формате.

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Думаю, что нас тоже относительно устраивает нормандский формат, потому что, последнее время наметилась неприятная тенденция, что судьбу Украины решают без участия украинцев. А в нормандском формате Украина всё-таки представлена. Хоть это немного радует...", — отметил Спиридонов.