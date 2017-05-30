О чем пишут в мире: встреча Путина и Макрона, арест легенды гольфа

GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

РИА Новости Украина

Встреча Путина и Макрона

В понедельник в Париже прошла встреча президента России Владимира Путина и нового президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщили многие мировые СМИ (Washington Post, Independent, Wall Street Journal, Guardian).

Издание Independent отмечает, что оба государственных лидера выглядели неловко и странно, когда пожимали друг другу руки.

"Все взоры были обращены на язык тела французского и российского президентов, в то время как они встретились лицом к лицу впервые", — подчеркивает издание.

Как сообщает газета Washington Post, в ходе встречи Макрон осудил предполагаемое использование химического оружия правительством Сирии, а также назвал две государственные организации средств массовой информации России "органами влияния и пропаганды". Как отмечает газета Wall Street Journal, после завершения встречи Макрон заявил, что переговоры были в высшей степени искренними и прямыми.

MI5 выясняет, как упустила смертника Абеди

Мировые СМИ (Wall Street Journal, Guardian, Telegraph, Independent, Deutsche Welle) пишут о том, как британская контрразведка MI5 пытается выяснить, как ведомство не заметило опасность, исходящую от исполнителя теракта в Манчестере Салмана Абеди.

В связи с этим служба MI5 проводит два расследования: одно было начато на прошлой неделе и направлено на выявление "вопиющих ошибок", находящихся на поверхности, в то время как другое — "в глубину" — направлено на разбор решений, принимавшихся касательно Абеди перед нападением.

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди.

"Начато расследование в отношении того, как манчестерский террорист Салман Абеди просочился сквозь сеть служб безопасности", — пишет Telegraph.

Иракских солдат вербуют для ликвидации французов-членов ИГ

Газета Wall Street Journal со ссылкой на иракских офицеров и французских официальных лиц пишет о том, что французский спецназ на протяжении нескольких месяцев привлекал иракских солдат для выслеживания и ликвидации примкнувших к террористической группировке "Исламское государство" граждан Франции.

Сообщается, что спецназ Франции предоставил иракским контртеррористическим отрядам имена и фотографии по меньшей мере 30 мужчин, которые являлись "приоритетной целью".

По данным иракского командования, ведущего битву за Мосул, неизвестное число граждан Франции было убито при помощи иракской артиллерии и наземных войск. Как пишет газета, цель этой секретной операции – удостовериться, что примкнувшие к ИГ граждане Франции не вернутся домой и не смогут представлять для Франции террористическую угрозу. Представитель минобороны Франции отказалась предоставить комментарий, пишет газета.

"Силы Франции работают в сотрудничестве с их иракскими и международными партнерами", — заявила представитель минобороны, добавив, что ведется борьба с джихадистами "вне зависимости от их национальности".

Оппозиция Венесуэлы против Goldman Sachs

Зарубежные СМИ (Telegraph, Wall Street Journal, Pais, Australian) пишут о том, что глава оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хулио Борхес обвинил американского банковского гиганта Goldman Sachs Group в поддержке режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро путем покупки облигаций страны.

"Принимая во внимание неконституционную природу администрации Мадуро, ее нежелание проводить демократические выборы и ее систематическое нарушение прав человека, я глубоко поражен тем, что Goldman Sachs решили совершить эту операцию", — приводит слова Борхеса газета Telegraph.

В свою очередь Wall Street Journal сообщает, что банк купил венесуэльских облигаций примерно на 2,8 миллиарда долларов. Издание Pais отмечает, что банковскому гиганту удалось приобрести облигации со скидкой в 69%.

Арест звезды гольфа

Все крупнейшие мировые СМИ (Washington Post, New York Post, Telegraph, Daily Mail, Times, New York Daily News, Guardian) пишут об аресте американского гольфиста Тайгера Вудса, 14-кратного победителя турниров "Мэйджор", по обвинению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

По данным СМИ, 41-летний спортсмен был остановлен полицейскими рано утром в понедельник в штате Флорида недалеко от своего дома. В результате Вудса забрали в полицейский участок, а спустя несколько часов он был освобожден под залог.

"Тайгер Вудс провел много часов под стражей", — пишет Daily Mail.

Как пишет издание New York Post, Вудс "приписал неожиданную реакцию организма действию лекарства, отпускаемого по рецепту". Газета Telegraph сделала подборку с фотографиями Вудса и озаглавила ее: "Скандалы, травмы и нарушение правил дорожного движение: грустное падение Тайгера Вудса". В подборке представлены фотографии с 2008 года по 2017.